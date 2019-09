Cultura e spettacolo



Musica d'estate al Caffè con il Classical jazz trio

venerdì, 6 settembre 2019, 12:13

Ancora una serata di buon jazz all'Antico Caffè delle Mura che si conferma tra i locali più vivaci per la musica dal vivo a Lucca. Domani (sabato 7 settembre) sarà la volta del Classical Jazz Trio composto da Raffaele Pallozzi al pianoforte, Alessio Bianchi alla tromba e al flicorno e Maria Cristina Pantaleone alla voce. In programma alcuni tra i più grandi successi del Great American Songbook (la musica dei grandi teatri di Broadway e della Tin Pan Alley, tra gli anni Venti e gli anni Sessanta) fino alla Bossa Nova e ai grandi classici della musica leggera italiana.



Sul palco tre musicisti di grande livello. Raffaele Pallozzi, pianista esperto, raffinato e versatile, vanta numerose collaborazioni nel mondo del pop e del jazz, come quelle con Simona Molinari, Niki Nicolai, Max Ionata e Nicola Angelucci. Alessio Bianchi, da diversi anni solista dell'orchestra di Barga jazz, è considerato uno fra i migliori trombettisti jazz italiani e ha all'attivo una ricca attività concertistica. Maria Cristina Pantaleone, apprezzata docente di canto in varie scuole toscane, vanta innumerevoli collaborazioni in ambito jazz, soul, gospel e bossa nova.



Il concerto fa parte del ciclo "Musica d'estate al Caffè" e per il Circolo Lucca Jazz – uno dei promotori assieme ad Animando – segna un passo di avvicinamento verso Lucca Jazz Donna, il festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo stesso insieme ai Comuni di Lucca e Capannori e alla Provincia di Lucca.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.