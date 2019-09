Visita alla linea Gotica con l'ex sergente della divisione Buffalo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 11 settembre 2019, 14:46

Oggi 11 settembre, al Polo Fiere di Lucca si sono svolte le prove per l'accesso al corso per le Professioni sanitarie con ben 1900 iscritti, giorno con il maggior numero di partecipanti e il rettore dell'ateneo pisano Paolo Maria Mancarella ha voluto effettuare un sopralluogo per accertarsi che tutto si...

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:45

Ha fatto tappa oggi (11 settembre), a Palazzo Ducale, e in particolare al Museo del Risorgimento di Lucca un gruppo di bambini dagli 8 ai 10 anni le cui famiglie si sono iscritte all'iniziativa "S-passo al Museo", i campus settembrini giunti al quarto anno

mercoledì, 11 settembre 2019, 11:49

Sono due gli appuntamenti in programma domani (giovedì 12 settembre) nell’ambito di Open Gold, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Nel pomeriggio, alle 17 la presentazione del volume Geometrie e inversioni contrappuntistiche di Gaetano Giani Luporini e alle 21 al Suffragio il concerto di Paolo Taballione,...

martedì, 10 settembre 2019, 23:47

Sabato 14 settembre, ore 21 presso la Sala Concerti di Palazzo Pfanner (situato in Via degli Asili - Lucca) si terrà il concerto "Fantasie e Virtuosismi". Protagonisti della serata, artisti internazionali quali Rocco Parisi, al clarinetto e clarinetto basso e Maurizio Barboro al pianoforte

martedì, 10 settembre 2019, 16:07

E' uscito per Maria Pacini Fazzi editore il libro di Marco Innocenti, giornalista ed ex capo servizio de Il Tirreno, Colleghi&Carogne, uno spaccato di questa Italia dove le raccomandazioni e la corruzione prevalgono su meriti e onestà

martedì, 10 settembre 2019, 12:56

Sono questi i compositori che il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati esploreranno mercoledì 11 settembre, alle 21 all’Auditorium “Boccherini”, per un nuovo appuntamento con Open Gold, la rassegna tradizionalmente proposta dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” in settembre