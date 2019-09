Cultura e spettacolo



Oltre le radici: presentato alla Fondazione Crl il monumento all’emigrazione lucchese

lunedì, 9 settembre 2019, 16:11

di barbara ghiselli

“Non posso che essere soddisfatta del risultato e grata verso tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del monumento che celebra i cinquant'anni dell'associazione Lucchesi nel mondo e che sarà inaugurato venerdì 13 settembre alle 10.30 nella nuova rotonda di piazzale Boccherini”. Queste le parole di Ilaria Del Bianco, presidente dell'associazione Lucchesi nel mondo, alla conferenza stampa di presentazione del monumento dedicato all'emigrazione lucchese . L'opera, intitolata “Oltre le radici”, è risultata vincitrice del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la Fondazione Ragghianti ed è stata realizzata dall’artista pietrasantino Stefano Pierotti. Del Bianco ha fatto presente che la tematica dell'emigrazione lucchese non riguarda solo il passato ma è un tema di grande attualità, dato che molti giovani emigrano verso altri Paesi per cercare lavoro. Erano presenti alla conferenza, oltre a Del Bianco, anche Marcello Bertocchini e Alberto Fontana, rispettivamente presidente della Fondazione CRL e presidente della Fondazione Ragghianti, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l’artista Stefano Pierotti, la vice presidente della Fondazione CRL Lucia Corrieri Puliti e Massimo Marsili, membro, quest’ultimo, della commissione di concorso.

“Abbiamo creduto da subito a questa iniziativa – ha sottolineato Bertocchini – ed è per questo che abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla realizzazione del monumento, eccezionale esempio di opera d'arte contemporanea. Abbiamo inoltre deciso, proprio oggi, di aggiungere un ulteriore contributo per l'illuminazione e l'impianto di irrigazione per il prato nella rotonda di piazzale Boccherini, affinchè ci siano tutte le condizioni migliori per dare maggiore risalto al monumento”.

Anche Fontana ha espresso la sua soddisfazione per l'opera realizzata e anche per la collocazione all'ingresso della città che permetterà quindi a moltissimi visitatori di ammirararla.

E' toccato a Marsili ricordare che il concorso, da cui è risultata vincitrice l'opera “Oltre le radici”, è nato dalla volontà di donare alla città una nuova opera di un artista contemporaneo in grado di dialogare con lo spazio urbano, antico e medievale, che caratterizza Lucca. Una volontà che si è ‘sposata’ con l’opportunità di celebrare il mezzo secolo di vita dei “Lucchesi nel mondo”. Di qui l’idea, maturata in un confronto con la Fondazione Ragghianti, di un concorso internazionale di scultura dal titolo “Arte Memoria Spazio urbano”, cui hanno partecipato oltre cento artisti provenienti da tutta Italia, che si sono misurati sul tema assegnato dell’Emigrazione storica della Lucchesia.

Alla conferenza è stato inoltre ricordato che Stefano Pierotti, artista di fama internazionale, è conosciuto per il bellissimo “Cristo” di Tor Vergata, per l’iconica immagine di Giovanni Paolo II al Policlinico “Gemelli” di Roma e per il malinconico Ayrton Senna, collocato in quella maledetta curva dell’Autodromo di Imola dove 25 anni fa trovò la morte il grande pilota brasiliano. Anche se da questa selezione è uscito vincitore Pierotti, una menzione speciale è stata riconosciuta anche ad altri quattro artisti per l’originalità delle proposte formulate: Carlo Bernardini, Chiara Camoni, Francesco Candeloro e Flavio Favelli.

“Ci tenevo a mostrare il forte legame, rappresentato dalle radici, – ha commentato Pierotti – con il Paese natale di chi emigra e il fatto che questo attaccamento andasse anche oltre il muro e superasse quindi tutte le barriere”.

Alla conferenza è stato infatti spiegato che“Oltre le radici” è una slanciata struttura in acciaio CORTEN, al contempo imponente e raffinata, che è stata collocata al centro della nuova rotonda di Piazzale Boccherini, di fronte a Porta Sant’Anna, principale area d’accesso alla città di Lucca.

“L’ Emigrazione storica della Lucchesia”: argomento complesso che Stefano Pierotti ha saputo interpretare con estrema semplicità e incisività. Un albero, le sue radici e un muro attraversato in obliquo. Oltre il muro, un’ampia ramificazione e le foglie, i germogli del futuro che nascono dal coraggio del passato, di chi ha saputo e voluto attraversare le barriere per creare un domani migliore per sé e per la propria discendenza. Il tutto senza mai dimenticare quel legame, quelle radici che stanno oltre la parete.

Una composizione metallica ‘dal cuore tenero’; un’opera ideata con grande senso scenografico, in grado di occupare lo spazio in maniera piena e generare a sua volta spazio grazie ai volumi che risultano solidi ma liberano una delicata dinamicità.

“L’inaugurazione, proprio in occasione delle festività della Santa Croce, è la felice conclusione di un percorso iniziato grazie all’impegno della Fondazione – ha Tambellini - e proseguito nel segno dell’estro e della creatività di un grande artista”.