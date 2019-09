Omaggio a João Gilberto al Real Collegio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 4 settembre 2019, 11:23

È Pasquale Iannone, definito “virtuoso di straordinarie capacità” e “pianista di raffinata sensibilità”, il protagonista del secondo concerto di Open Gold, la rassegna settembrina organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”

mercoledì, 4 settembre 2019, 09:49

Con l'iniziativa #IovadoalMuseo promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali aumentano le giornate ticket free nei luoghi della Cultura statali, scelte direttamente da ciascun museo in relazione alle specificità del territorio di appartenenza

martedì, 3 settembre 2019, 20:09

Giunta quest'anno alla sua undicesima edizione, la rassegna musicale "Suoni di Lucca" che, come consuetudine si tiene nella splendida location di Palazzo Pfanner (situato in Via degli Asili -Lucca), propone una offerta musicale di grande spessore nella presentazione anche di brani poco eseguiti ma di grande interesse

martedì, 3 settembre 2019, 20:05

Non si ferma la vulcanica mente e vena musicale del cantautore lucchese Joe Natta che propone ai suoi fans nuove originali realizzazioni e prossimi appuntamenti live

martedì, 3 settembre 2019, 17:07

A grandissima richiesta torna il tradizionale tour ai “Sotterranei dei baluardi delle Mura di Lucca”. La visita guidata condurrà i partecipanti nel cuore delle fortificazioni per far vedere loro, da vicino, le stratificazioni operate dal Medioevo al XVII secolo e per ammirare insieme gli interventi di sistemazione compiuti in occasione...

martedì, 3 settembre 2019, 17:03

Dopo un’estate da “tutto esaurito”, giovedì 5 settembre (ore 18.15, piazza Cittadella) le Cartoline pucciniane giungono all’ultimo appuntamento della stagione: nella suggestiva cornice della centralissima piazza Cittadella risuoneranno le melodie di Tosca – tra tutte: Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le stelle