Open Gold-Festival Boccherini: mercoledì e giovedì due concerti

martedì, 17 settembre 2019, 12:20

Tra tradizione, grandi interpreti e gioveni talenti. Mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, saliranno sul palco dell’Auditorium “Boccherini” musicisti di fama e promettenti interpreti per due concerti proposti da Open Gold e Festival Boccherini.

Mercoledì, alle 21, a conclusione del progetto aperto lunedì scorso con la conferenza “Boccherini a tutti i costi: falsi boccheriniani del Novecento”, il violoncellista Pietro Bosna, il flautista Filippo Rogai, il pianista Simone Soldati e l’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”propongono una selezioni di brani attribuiti al celebre compositore lucchese, che ebbe tanta influenza sui musicisti a lui contemporanei e successivi da portnarne non pochi a comporre brani poi attribuiti allo stesso Boccherini. In programma il Concerto in Mi bemolle maggiore, G.487 per pianoforte e orchestra attribuito a Boccherini, il Concerto per flauto in Re maggiore di Pokorný, attribuito come Op. 27 e, infine, il Concerto per violoncello in Si bemolle maggiore di Boccherini-Grützmacher. Per l’occasione, l’orchestra del conservatorio cittadino sarà diretta da Francesco Di Mauro, direttore musicale della Helycon Symphony Orchestra e coordinatore della Direzione artistica alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Durante questa edizione di Open Gold, il M° Di Mauro ha tenuto all’ISSM “L. Boccherini” un laboratorio orchestrale.

Giovedì, sempre alle 21 all’Auditorium di piazza del Suffragio, a esibirsi saranno gli allievi del “Boccherini” vincitori delle borse di studio “Pier Luigi Guidi” e “Matteo Cutrufo”: Alessandro Castellari (violino), Lorenzo Castellari (flauto), Emanuele Pauletta (chitarra), Lucas Spagnolo (flauto) e Da Won Ghang (violino). In programma musiche di Bach, Viotti, Doppler, Tansman, Jolivet e Ravel.

I concerti sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it