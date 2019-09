Cultura e spettacolo



Open Gold, recital di Pasquale Iannone tra Beethoven, Chopin e Liszt

mercoledì, 4 settembre 2019, 11:23

È Pasquale Iannone, definito “virtuoso di straordinarie capacità” e “pianista di raffinata sensibilità”, il protagonista del secondo concerto di Open Gold, la rassegna settembrina organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Giovedì 5 settembre, alle 21 all’Auditorium dell’istituto in piazza del Suffragio, Iannone si muoverà tra pagine di Beethoven, Chopin e Listz.

Il primo brano proposto da Iannone per questo concerto è la Sonata n. 23 in Fa minore, op. 57 Appassionata di Ludwig van Beethoven, ovvero quella che a lungo è stata considerata la "più beethoveniana delle Sonate" del compositore tedesco. A seguire, due composizioni di Fryderyk Chopin: le 4 Mazurche Op. 30 e la Polonaise-Fantasie in la bemolle maggiore, Op. 61, dalla struttura complessa e dalla straordinaria varietà di accenti. Infine, la Sonata in si minore per pianoforte di Franz Liszt, scritta a Weimar tra il 1852 e il 1853 e dedicata a Robert Schumann.

Pasquale Iannone si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari con il massimo dei voti e la lode e al Royal College of Music di Londra con il Diploma d’Onore. È stato premiato in prestigiosi concorsi internazionali e nel 2003 ha riportato uno straordinario successo alla “Web Concert Hall International Competition” (USA), trionfando sia come solista che nella formazione di duo pianistico con Paola Bruni. Le scelte di repertorio spesso inusuali e di grande caratura virtuosistica – come la trascrizione lisztiana per pianoforte della Settima Sinfonia di Beethoven o le grandi parafrasi di Moritz Rosenthal su Johann Strauss – gli hanno reso un grande apprezzamento della critica e i consensi più entusiastici del pubblico che lo ha ascoltato. La sua attività concertistica lo ha portato a suonare per importanti società concertistiche in Italia e all’estero. Il cd con musiche di Cajkovskij e Rachmaninov, inciso su invito della Fondazione Cini di Venezia, ha avuto entusiastici consensi dalla critica tanto da essere segnalato da Riccardo Risaliti come il miglior disco italiano del 2000 sulla rivista Musica&Dischi.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per informazioni:www.boccherini.it