Cultura e spettacolo



Paolo Del Debbio: "La mostra di Alcide come les Annales in Francia"

giovedì, 26 settembre 2019, 09:40

di aldo grandi

"La mostra di Alcide in S. Cristoforo? Un po' come les Annales in Francia". Parola di Paolo Del Debbio, conduttore televisivo, giornalista, lucchese doc. E' stato a Lucca dove, accompagnato da Umberto Sereni, ha visitato la mostra fotografica in via Fillungo allestita da Anna Martorana e dai fratelli Alessandro e Claudio Tosi e ne è rimasto colpito positivamente.

"Questo signore, Alcide Tosi - continua Del Debbio - è stato un archiviatore, un narratore a suo modo, di quella che è stata la storia di Lucca e dobbiamo ringraziarlo perché ce l'ha conservata e trasmessa. E' una specie di album di famiglia e anche io mi ci sono ritrovato. Bella anche la location, mi viene da dire che dovrebbe essere una mostra fotografica pèermanente, per i visitatori stranieri, ma anche per i lucchesi che vogliono vedere com'erano. Un bravo anche agli Alcide Boys come si chiamano, ormai, che hanno realizzato questa opera, Mimmo e Claudio. Andrebbero aiutati in qualche modo, economicamente intendo, perché davvero questo è un patrimonio di tutta la città. E' non solo una mostra bella, ma anche piacevole che potrebbe essere una sorta di biglietto da visita per chiunque si avvicina alla nostra città".