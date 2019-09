Cultura e spettacolo



Percorsi d'arte a Lucca, conferenza e visita

domenica, 15 settembre 2019, 10:17

Giovedì 19 settembre riprende dopo la pausa estiva il programma Percorsi d'arte a Lucca - Cartanziani 2019, organizzato dall'Associazione Terzo Millennio in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Lucca e il Complesso Museale della Cattedrale.



Temi dei due prossimi appuntamenti saranno La pieve di San Pietro in Campo e l'imprendibile borgo di Montecarlo.



La conferenza del dottor Francesco Barsotti - il 19 settembre alle ore 16 presso il Centro Chiavi d'Oro - tratteggerà i caratteri storici e artistici principali del borgo e farà da lezione introduttiva alla gita che sarà effettuata a Montecarlo il 26 settembre.



Per l'escursione a Montecarlo è necessaria la prenotazione, entro il 20 settembre, presso il Museo della Cattedrale di Lucca.



Al momento della prenotazione verranno indicati orario e luogo di partenza.

tel 0583/490530 segreteria@museocattedralelucca.it