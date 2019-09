Cultura e spettacolo



Polifonica Lucchese, concerto per San Michele

venerdì, 20 settembre 2019, 14:17

Mesi di prove, la passione e la professionalità di tante persone e la grande musica sacra di Haydn e Antonio Puccini. Sono questi gli ingredienti del Concerto per San Michele in programma domani (21 settembre) alle 17:30 nella chiesa di San Michele. Sul palco la Polifonica Lucchese, il gruppo corale Santa Felicita e il gruppo vocale Stereo Tipi, che insieme al soprano Mirella Di Vita, il contralto Sara Bacchelli, il tenore Marco Mustaro e il basso Andrea Paolucci, si cimenteranno con il Magnificat a 4 voci con strumenti (1774) di Antonio Puccini (Lucca, 1743 - 1832) e la Missa in tempore belli "Paukenmesse" in do maggiore per soli, coro e orchestra di Franz Joseph Haydn. La parte musicale è affidata all'Orchestra da camera «Luigi Boccherini», sul podio il maestro Egisto Matteucci.



I solisti sono quattro cantanti molto apprezzati dal pubblico lucchese e non solo. Mirella Di Vita, vincitrice di vari concorsi di canto quali Concorso Riviera della Versilia 2002 (1° premio), Concorso internazionale di Musica da Camera Città di Vercelli 2003 (1°premio) svolge un'intensa attività concertistica che l'ha portata a esibirsi in Italia e in tutta Europa. Il tenore Marco Mustaro conduce una vivace attività concertistica che lo vede attento interprete del repertorio madrigalistico e belcantistico sacro e profano sei-settecentesco presso importanti enti e associazioni concertistiche. Il contralto Sara Bacchelli svolge un'intensa attività concertistica da solista, affrontando repertori che spaziano dalla musica del 500 alla musica contemporanea. Nel 2000 è entrata a far parte dell'organico del coro Città Lirica, con cui partecipa alle stagioni liriche dei teatri di Pisa, Lucca, Livorno e al Festival Pucciniano di Torre del Lago. Il basso Andrea Paolucci, grazie alla sua innata musicalità, svolge una intensa attività concertistica che lo vede protagonista con il coro del Puccini Festival di Torre del Lago e i cori dell'Accademia Santa Cecilia di Roma, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Regio di Parma e Opera di Nizza.



Alla Polifonica Lucchese, dal sempre presente nelle programmazioni dell'Associazione Musicale Lucchese con l'esecuzione dei maggiori capolavori corali di tutti i tempi, si affiancano in questa edizione del Concerto per San Michele il Gruppo Corale Santa Felicita di Lucca, attivo da molti anni con la direzione del maestro Silvano Pieruccini, e il giovane gruppo vocale Stereo Tipi composto da musicisti, cantanti e strumentisti appassionati di musica polifonica antica.



L'Orchestra da Camera «Luigi Boccherini», nata nel 1995 dalla volontà di un gruppo di musicisti diplomati presso l'omonimo Istituto Musicale di Lucca, si dedica principalmente alla scoperta, allo studio e alla divulgazione di musiche degli artisti dell'antica tradizione musicale lucchese.



Il concerto è a ingresso gratuito. La chiesa sarà aperta a partire dalle 16:30.