Cultura e spettacolo



Real Collegio Estate, il bilancio del presidente Franceschini

domenica, 29 settembre 2019, 10:10

Si è chiusa lo scorso 15 settembre l’edizione zero della rassegna culturale Real Collegio Estate e, per il presidente Francesco Franceschini, è tempo di tracciare un primo bilancio: “Volevamo dare un segnale alla città: il Real Collegio è uno spazio aperto, con una sua vocazione propositiva e contenuti propri. La riqualificazione del chiostro medievale di Santa Caterina, il più antico del complesso architettonico, ha determinato l’occasione”. Gli appuntamenti di Real Collegio Estate sono stati 20 e hanno potuto contare sulla collaborazione e sull’esperienza di realtà consolidate, come Virtuoso & Belcanto, Animando, Circolo Lucca Jazz, Teatro del Giglio e Cantiere Obraz. “Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per un calendario di qualità – aggiunge Franceschini – e il giornalista Paolo Mandoli, che per 8 martedì consecutivi ha condotto i talk di approfondimento e attualità. Focus sulla vita cittadina, con i protagonisti del dibattito contemporaneo intervistati con eleganza e professionalità”. Tra questi, il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della Provincia Luca Menesini, il vescovo Paolo Giulietti, il patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro e il presidente di Lucca Crea, Mario Pardini. “Abbiamo portato nel chiostro musica dal vivo, laboratori teatrali, spettacoli. Oltre tremila presenze, curiose ed entusiaste di fare esperienza di un angolo di Lucca nascosto e poco noto ai più”, commenta ancora Franceschini. “Siamo già al lavoro per la prossima edizione: vorremmo costituire una sorta di ‘comitato tecnico’ per valutare le proposte artistiche che già sono arrivate e che arriveranno. Il Real Collegio – conclude Franceschini – è storicamente un luogo di educazione e formazione: per questo è nostra intenzione valorizzare sempre più l’espressione dei giovani”. Chi fosse interessato, potrà inviare il proprio progetto artistico a info@realcollegiolucca.it.