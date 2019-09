Ricette e ricordi di Anna Cortopassi fra Londra, Lucca e Pozzuolo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 3 settembre 2019, 11:09

Appuntamento giovedì 5 settembre alle 17 all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni FBML. Copia del volume sarà offerta in omaggio

martedì, 3 settembre 2019, 09:15

Per gli appassionati della musica leggera, interessante appuntamento, giovedì 12 settembre dalle 21 presso il ristorante “Il Rustichetto” sulla via Romana ad Antraccoli, con una cena spettacolo che avrà come ospite d’onore il cantante internazionale Mal, conosciuto meglio come Mal dei Primitives

lunedì, 2 settembre 2019, 15:30

"La creazione della memoria": apre sabato 7 settembre alle 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 - Lucca), la mostra delle opere di Giovanni Raffaelli, pittore versiliese

lunedì, 2 settembre 2019, 13:00

Dalle giovani promesse ai grandi interpreti internazionali, come il violoncellista Enrico Bronzi e il flautista Paolo Taballione, attraverso 12 concerti, tre conferenze e sette fra masterclass e laboratori musicali. Si presentano con un programma più ricco che mai la settima edizione di “Open Gold” e la quarta del “Festival Boccherini”

lunedì, 2 settembre 2019, 12:27

Non sono bastate le sedie: oltre duecento persone, molte in piedi, hanno partecipato ieri sera all’ultimo concerto estivo organizzato da Animando per la rassegna Real Collegio Estate, nel chiostro di Santa Caterina

lunedì, 2 settembre 2019, 11:53

Nudi femminili, indagini sulla natura, ritratti che mostrano un utilizzo inedito della luce, grandi viaggi in luoghi remoti, devastati dalla guerra o esaltati dalla cultura indigena: sono i temi principali che dal 7 settembre 2019 animeranno il Lu.C.C.A.