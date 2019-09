Cultura e spettacolo



"S-Passo al Museo": bambini in visita per la "Notte Magica a Palazzo Ducale"

venerdì, 13 settembre 2019, 14:18

Quale momento finale dell'iniziativa S-Passo al Museo di Lucca 2019 riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni che è stata molto apprezzata dalle famiglie e dagli stessi bambini che vi hanno partecipato, la Provincia di Lucca ha organizzato in chiusura una serata speciale denominata "Notte Magica a Palazzo Ducale" in programma sabato 14 settembre dalle 21.30 (fino alle ore 23). La visita comprende il percorso olfattivo di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone, e un momento di suggestiva scoperta con luci notturne della Sala Ademollo. Si tratta di un'occasione nuova e diversa per ammirare i capolavori artistici e culturali del nostro territorio, facendo sperimentare ai bambini delle modalità nuove di visita ai Musei e Beni Culturali che possano essere maggiormente stimolanti per le loro menti interessanti per i loro occhi

La partecipazione è riservata solo a coloro che si sono già iscritti all'iniziativa S-passo al Museo a cui aderiscono, oltre alla Provincia di Lucca, il Comune di Lucca con Biblioteca Civica Agorà e l'Orto Botanico, il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, Domus Romana, Fondazione Barsanti e Matteucci, Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art, Polo Museale della Toscana con il Museo di Villa Guinigi, Puccini Museum casa natale e Via Francigena Entry Point.

Per informazioni tel.: 0583-496554 dalle 10 alle 18 - info@viafrancigenaentrypoint.eu