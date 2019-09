Cultura e spettacolo



Sabato il concerto lirico di Santa Croce

lunedì, 9 settembre 2019, 16:42

di barbara ghiselli

Alla conferenza stampa di presentazione del monumento dedicato all'emigrazione lucchese è stato annunciato che sabato 14 settembre alle ore 21, al Teatro del Giglio, in occasione delle festività della Santa Croce, si terrà il tradizionale appuntamento musicale realizzato dall'associazione Lucchesi nel Mondo e dal teatro del Giglio, "Il concerto lirico di Santa Croce sta entrando nella tradizione della nostra città – ha affermato Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio -, atteso non solo dai lucchesi ma anche, e soprattutto, dei nostri concittadini che vivono stabilmente all'estero e che nel mese di settembre tornano nella propria città d'origine per rivivere l'abbraccio della loro terra". Grande soddisfazione per l'iniziativa anche da parte di Ilaria Del Bianco, presidente dei lucchesi nel mondo, che ha fatto presente quanto questo evento sia apprezzato dal pubblico e, in special modo, dai lucchesi emigrati all'estero che tornano a Lucca in questo periodo dell'anno.

Sul palcoscenico del teatro, con un programma dedicato a duetti e arie d'opera da Puccini, Verdi, Mascagni e Catalani, si esibiranno Valentina Boi (soprano) e Gianni Mongiardino (tenore) diretti da Mario Menicagli alla guida dell'Ensemble dell'Orchestra Amedeo Modigliani; al pianoforte, Laura Pasqualetti.

L'evento è dedicato a Bernardo Romei, figlio prematuramente scomparso di Augusto Romei e Raffaella Lucchesi, fondatori della sezione thailandese dei Lucchesi nel Mondo.

Posto unico 12 euro; ridotto 10 euro. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 11 settembre alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email biglietteria@teatrodelgiglio.it ), aperta al pubblico in orario 10.30-13 e 15-18.