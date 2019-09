Cultura e spettacolo



Sky Stone & Stone, instore di Gemitaiz e Madman

giovedì, 26 settembre 2019, 10:45

Dopo il successo al Lucca Summer Festival, Gemitaiz e Madman hanno deciso di fare tappa a Lucca per presentare il disco che li vede ancora insieme, dopo aver diviso il palco per un'intera estate. Sabato 28 settembre, a partire dalle 14:30, i due rapper saranno infatti allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone per incontrare i loro fans e presentare l'album appena uscito, 'Scatola nera'.

'Scatola nera', di fatto, consolida la collaborazione tra questi due rapper, che hanno iniziato a lavorare assieme nel 2008, per arrivare nel 2011 alla pubblicazione del mixtape 'Haterproof' e, successivamente, alll'album 'Kepler', certificato disco d'oro. Recentemente hanno pubblicato il singolo 'Veleno 7', prodotto da Mixer T e PK e che rappresenta il settimo capitolo della serie di singoli con lo stesso titolo 'Veleno', appunto. 'Veleno 7' ha raggiunto un numero altissimo di stream, tanto da aggiudicarsi il Disco di platino da parte della Fimi.

Sia Gemitaiz che Madman sono già stati a Lucca per presentare i loro lavori da solista nel corso dello scorso anno. Gemitaiz (al secolo Davide De Luca), nato nel 1988, è caratterizzato da una poetica unica, un flow killer, tematiche e personalità da vendere. E' uno dei rapper più seguiti della scena hip hop italiana. Dopo la firma nel 2012 con la 'Tanta Roba Label', ha fatto uscire il suo primo album ufficiale da solista, 'L'unico compromesso', che lo lancia nella musica che conta. A giugno 2014 arriva una nuova collaborazione con l'amico di sempre, Madman, e nasce 'Kepler' che raggiunge il primo posto nelle classifiche di vendita. A gennaio 2016 pubblica 'Nonostante tutto', certificato d'oro in sole due settimane. Nel 2018 è la volta del successo di 'Davide' che lo porta direttamente alla pubblicazione del nuovo lavoro assieme a Madman.

Pierfrancesco Botrugno è conosciuto dai fans come Madman e, anche lui, è nato nel 1988. Formatosi nell'ambiente underground, si capisce subito che è destinato al successo: dalla vittoria del 'Tecniche perfette Puglia' nel 2006 fino alla firma con la 'Tanta Roba Label' nel 2013, inanella successo dopo successo. Grazie al proprio talento e alle rime taglienti, è protagonista di un percorso artistico in ascesa, che spesso incrocia il cammino con Gemitaiz, come nel caso di 'Scatola Nera' e prima di 'Kepler'.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it