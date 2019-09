Cultura e spettacolo



Sky Stone, doppio appuntamento con Gionny Scandal e Fred De Palma

mercoledì, 18 settembre 2019, 10:39

Fine settimana all'insegna del rap e del reggaeton allo Sky Stone & Songs. Sono, infatti, in programma due appuntamenti con due artisti tra i più seguiti che tornano a Lucca per presentare i loro nuovi lavori. Si inizia venerdì 20 settembre, quando, a partire dalle 15, protagonista è Gionny Scandal, che presenterà 'Black Mood', mentre sabato 21, sempre alle 15, è la volta di Fred De Palma di incontrare i fans e parlare con loro di 'Uebe', il suo nuovo disco.

Gionny Scandal – al secolo Gionata Ruggeri, classe '91 – torna a Lucca per la terza volta e si presenta in veste completamente inedita e rinnovata, sia nelle sonorità, sia nei testi, portando, per la prima volta in Italia, con 'Dark Room' il genere emo-trap. Nato a Pisticci, riflette nella sua musica il suo passato, raccontato dall'artista all'uscita di 'Reset': il suo vero cognome, infatti, è Di Dio, ma non ha mai conosciuto i genitori naturali. Adottato, è rimasto orfano di padre a 4 anni, mentre la madre è mancata quando Gionata ne aveva solo 11 ed è stato allevato dalla nonna, persa alcuni anni fa. Una vita non facile che gli ha donato una sensibilità molto accentuata. Quella sensibilità che gli permette di arrivare al cuore di un numero di fans sempre più alto che ammirano la sua positività, mantenuta attraverso le avversità.

Fred De Palma, ossia Federico Palana, è nato a Torino nel 1989 e qua, nel 2007, ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Dopo essersi fatto un nome sulla scena torinese nel freestyle ed essersi fatto apprezzare come rapper, adesso si è aggiudicato il titolo di 're del reggaeton': il suo singolo 'Una volta ancora' si è affermato come una delle hit dell'estate 2019, raggiungendo, con il suo perfetto mix tra bachata e reggaeton, la certificazione di platino per le vendite e continuando la sua ascesa nelle classifiche di vendita (secondo posto per gli stream su Spotify). Adesso è arrivato 'Uebe', l'album che contiene anche gli altri singoli di successo, come 'Una volta ancora' con Ana Mena, 'Dio benedita il raggaeton' con Baby K e 'Sincera', a cui si aggiungono altri singoli che vantano importanti collaborazioni.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it