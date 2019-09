Cultura e spettacolo



Sky Stone, instore di Junior Cally

martedì, 10 settembre 2019, 10:39

Torna per presentare il suo secondo album, 'Ricercato', Junior Cally, il rapper diventato famoso per nascondere la sua identità con una maschera antigas, ma che stavolta 'ci mette la faccia'. Il rapper romano, tolta la maschera, sarà, infatti, allo Sky Stone and Songs il 12 settembre a partire dalle 15, per incontrare i suoi fans e firmare le copie del nuovo disco.

'Ricercato', uscito la scorsa settimana, è il secondo lavoro del ventottenne rapper, che arriva dopo il successo di 'Ci entro dentro', che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Il nuovo album presenta dodici tracce che parlano di lui, della sua storia e di come, grazie alla musica, sia riuscito a trasformare la sua vita e quella della sua famiglia. Parla anche del successo e delle illusioni che possono derivare da esso e lo fa con due brani a cui affida l'apertura e la chiusura dell'album, 'Tutti con me' – singolo che ha trainato l'uscita e nel cui video, per la prima volta, fa vedere il suo volto - e 'Nessuno con me'.

Mentre in 'Ci entro dentro' non c'erano featuring, in questo album sono presenti alcune importanti collaborazioni, tra cui quella con Clementino, con Livio Cori, Jake La Furia, Federica Napoli ed eddy Veerus. Anche in questo disco, Junior Cally non ha abbandonato il suo stile che si adatta perfettamente anche ai brani più intimi e introspettivi, caratterizzato da testi molto curati, spesso diretti e pungenti.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it