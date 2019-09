Cultura e spettacolo



Spazio Lum presenta "Agrifutura": mostra al Mercato del Carmine

lunedì, 23 settembre 2019, 09:03

Il collettivo artistico Spazio LUM presenta all'interno del Mercato del Carmine, tre eventi tutti incentrati sull rapporto tra essere umano e natura, tema declinato via via in modo diverso e fluido da molti artisti del territorio Lucchese. Da una mostra di arte contemporanea le cui opere sono composte di frutta piante e pane, ad una performance teatrale sul disastro di chernobyl, fino ad arrivare ad una sperimentazione di poesia e improvvisazione teatrale che anela al nucleo della realtà.

AGRIFUTURA - MOSTRA DI NATURA CONTEMPORANEA

con opere di Pascale Giorgi e Benedetta Mori

a cura di Nicol P. Claroni

scrive Benedetta Mori metà del duo artistico fautore della mostra :

"Storicamente costrette a giacere sui tavoli degli artisti, pronte ad accettare il loro destino di nature morte, con l'avanzare dell'antropocene frutta e verdura si ribellano per diventare protagoniste attive dell'opera.

Nel desiderio di sovvertire la definizione aristotelica dell'uomo come unico animale politico si vuole con questa mostra dimostrare che anche le piante hanno qualcosa da dire. Il comportamento umano nei confronti della vita vegetale è stato caratterizzato dalla tendenza a identificare certi suoi elementi come nemici da distruggere ed altri come amici da far prosperare.

Dal momento che il punto fondamentale della politica è operare una distinzione tra amici e nemici, possiamo affermare che tanto gli animali quanto le piante siano quindi agenti politici. Gli esseri vegetali sanno identificare la propria famiglia di appartenenza, forgiare alleanze con altri animali o piante, ad esempio con gli insetti impollinatori, o identificare i propri nemici e difendersi da essi come la graziosa Mimosa pudica. Le piante sono oggetto politicizzato e soggetto politico. Le vicende degli esseri umani e quelle delle piante si

intersecano, si scontrano e talvolta si rinforzano mutualmente. Gli uomini hanno disegnato alleanze strategiche con le piante, il successo delle quali ha determinato la loro sopravvivenza nei più disparati ambienti. Allo stesso tempo ciò ha contribuito alla diffusione incontrollata di certe specie a scapito di altre. Le piante non sono solo oggetto delle decisioni umane: spesso ne sono in realtà le vere protagoniste. A causa di questo, diventa impossibile distinguere tra la politica umana 'a proposito' delle piante e la politica vegetale tout-court. Questa intercambiabilità di ruoli, o meglio l'inconsistenza di una tale divisione, è la vera definizione di una relazione simbiotica.

Le piante hanno compreso i vantaggi di avere uomini e animali dalla loro parte molto tempo fa. Basta pensare alla bellezza ed al profumo dei fiori per realizzare come riescano con successo a manipolarci, spingerci ad ammirarle e poi ad agevolarne la riproduzione, come avviene nel film Little Joe. E noi, umani,rimaniamo fermi nella presunzione di governarle, dimenticando i meccanismi attraverso cui loro governano noi.

Se il soggetto politico è colui che parla allora il nostro ruolo in questa opera è quello di creare uno spazio dove anche le piante possano esprimere le loro istanze politiche."

Il fondo che affaccia su Via Nuova e che fa entrare dentro il mercato, conterrà una installazione composta di panificati contenuti da un vecchio bancone del mercato e una video-opera realizzata a Careggine con la partecipazione di Gabriele Bonci.

Pane-Manifesto racconta la storia dell'umanità dal punto di vista del cibo per definizione: una pagnotta per ogni cinque epoche storiche (Paleolitico, Roma Antica, Medioevo, Modernità, e Oggi : Agrifutura) Il pane che compone l'installazione è sfornato da Damiano Donati, Chef del Punto - officina del gusto, con la collaborazione di Gabriele Bonci.

Le opere presenti nella mostra Agrifutura focalizzano dunque l'attenzione sul mondo vegetale e sul suo sapersi relazionare ed adattare all'uomo e all'ambiente circostante.

le piante vive non solo diventano sculture e feticci, ma riescono a dialogare anche con tecniche artistiche contemporanee quali la videoarte e la performance.

Il giorno di apertura della mostra sarà il 27 Settembre 2019 alle ore 19.00 e la mostra si concluderà il 27 Ottobre 2019.

I giorni di apertura della mostra vanno dal Mercoledì alla Domenica con orario 10.00 - 19.00

Chiostro del Mercato del Carmine

Free Entry

Durante il periodo di svolgimento della mostra si terranno inoltre due spettacoli teatrali

3 Ottobre ore 21.00:

LE DONNE DI CHERNOBYL

da una testimonianza di Piotr, Galia e Iryna Baturka.

Direzione artistica: Sergio Giannini.

Drammaturgia e regia: Kety Di Basilio.

Assistenza alla regia: Silvia Ceccarelli.

Con: Caterina Pieraccini, Iryna Baturka, Lucia Marchese, Francesca Colombini, Serena Davini, Sara Vitolo.

Produzione: And Or margini creativi e LUM

19 Ottobre ore 21.00:

VENTRE VIVO

Direzione artistica: Asia Afri Bove e Nicol P. Claroni

Drammaturgia e regia: Asia Bove

Assistenza alla regia: Nicol P. Claroni

Con: Caterina Pieraccini, David Di Maria, Sara Mazzoncini.

Musiche di Marcello Martini.

Produzione: LUM

L'unione tra l'uomo e il cosmo di cui esso fa parte, di cui si nutre. La natura che ci scorre nelle vene sfiora la pelle alla ricerca di un centro. Cerca il nucleo, il ventre vivo.

Collaboratori al progetto del Mercato del Carmine:

Federico Lucchesi

Nikolas Paganucci

Con il patrocinio di:

Comune di Lucca

E con la collaborazione di:

TRSND - Trasando Stuff

System Project

Bonci Pizzarium Lucca

Lucca Biennale - Paper, Art, Design

Marameo Pizzeria