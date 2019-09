Cultura e spettacolo



Spazio Salvetti presenta Teste di Cactus, una mostra di Gianluca Biscalchin

martedì, 24 settembre 2019, 16:55

Dal 27 al 29 settembre le “Teste di Cactus“ di Gianluca Biscalchin saranno in mostra a Spazio Salvetti, in Via Nazionale 180 (Località Saltocchio, Lucca). Gianluca Biscalchin – illustratore, giornalista e gastronomo – negli ultimi tre anni ha sviluppato “Hortus Transgenicus”: un progetto sui mutamenti della natura dovuti all’inquinamento umano.

“Teste di Cactus” è parte di questo lavoro. “Passato il tempo dei giardini conchiusi, degli orti dei semplici, dei botanismi ancien régime, non ci rimane che una serie di mutazioni, di mostri metamorfici da fissare sulla carta per ricordarci che stiamo attraversando l’era di un barocco transgenico. Una eco-denuncia lanciata a colpi di rimembranze rococò e atmosfere da dimora decaduta. I guardiani di questo orto geneticamente modificato sono degli esseri dal corpo seicentesco e la testa a forma di cactus... saranno loro a guidare il pianeta quando la razza umana sarà estinta. Non sfuggirà, nell’assonanza del titolo della mostra, un giudizio nei confronti del genere umano che sta trasformando la propria casa in un orrendo letamaio“.

Gianluca Biscalchin come disegnatore lavora con testate giornalistiche come Repubblica, Corriere della Sera, Cook_inc., Gambero Rosso e case editrici tra cui Electa, Mondadori, Giunti e Guido Tommasi. Ha scritto e illustrato per Mondadori “Pret-à-gourmet” (guida ironica all’alta cucina) e per Electa Kids “Regioni d’Italia” e “Fiumi”. Ha realizzato lo skyline di Milano per il Comune, usato per Expo. Come designer ha collaborato alla decorazione del nuovo quartier generale Lavazza a Torino con lo studio Cino Zucchi e Rga, e al primo flagship store dell’azienda a Milano. Ha creato l’immagine per il bistrot milanese Taglio e ha collaborato con alcuni ristoranti e hotel come Spazio Milano, il St Regis di Roma, il San Pietro di Positano e l’Albereta di Erbusco. Inoltre crea libri per bambini, scrive di cibo e viaggi, decora ristoranti, menu, piatti, progetta etichette di vino e packaging alimentare, inventa manifesti per eventi, crea carte da parati narrative e partecipa ad alcune trasmissioni radiofoniche su Rai Radio2.

L'artista sarà presente al vernissage il 27 settembre dalle ore 19 per una serata di arte, cibo e convivio a cura degli chef Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi e Benedetto Rullo del Ristorante Giglio di Lucca e di Paolo Parisi dell'Azienda Agricola Le Macchie di Usigliano di Lari (PI). Il Metodo Classico Franciacorta Berlucchi '61 Brut dell'azienda Guido Berlucchi accompagnerà la serata assieme alle birre del Birrificio Artigianale Baladin di Piozzo (CN), ai vini dell' Azienda Agricola Tenuta di Valgiano di Capannori e all' Acqua San Bernardo nell'elegante bottiglia realizzata da Giorgetto Giugiaro. L'azienda Naturanda di Giorgio Bartoli collaborerà fornendo piatti ecologici, riciclabili e biodegradabili. La serata sarà animata dal DJ set di Salvatore Giardinieri.