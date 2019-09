Cultura e spettacolo



Successo della Francigena Chamber Orchestra al Real Collegio

lunedì, 2 settembre 2019, 12:27

Non sono bastate le sedie: oltre duecento persone, molte in piedi, hanno partecipato ieri sera (1 settembre) all’ultimo concerto estivo organizzato da Animando per la rassegna Real Collegio Estate, nel chiostro di Santa Caterina.



I quindici musicisti della Francigena Chamber Orchestra non hanno deluso le aspettative, dimostrando un grande affiatamento e una rara pulizia di esecuzione. Un concerto che ha saputo muoversi tra musica classica e danze popolari della tradizione andalusa e ungherese, tra colonne sonore e musical. Interessanti, in particolare, gli arrangiamenti originali composti dal maestro Arduino Gottardo per il medley di pezzi tratti da West side story; così come quelli curati dal maestro Antonio Cipriani per Il re leone e Mamma Mia.



“Il concerto di ieri – commenta Mauro Di Grazia, vicepresidente di Animando – ha potuto contare su solisti eccellenti, a partire dalla cantante, Serena Isola. La sua voce educata, elegante e proposta con garbo ha lasciato il segno. Una menzione speciale – continua – la meritano il violinista Paolo Dellungo e il violoncellista Cristiano Sacchi, per la loro grande professionalità. Ma è stata soprattutto l’energia del direttore d’orchestra Rosella Isola a trascinare il pubblico nella richiesta di numerosi bis. A fine serata – conclude Di Grazia – una persona ci ha ringraziati per averle regalato un’estate piacevole: questa, per Animando, è una soddisfazione importante”.



Con Dai classici al musical si è così chiusa la proposta estiva dell’associazione musicale, già al lavoro per la prossima stagione. Non è escluso un evento in autunno, in occasione dei primi cinque anni di attività.