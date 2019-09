Cultura e spettacolo



Successo per convegno giuridico "Il diritto dei deboli"

venerdì, 20 settembre 2019, 08:42

Un evento, svoltosi nella giornata di giovedì 19 settembre a Lido di Camaiore, con l'Ordine degli Avvocati di Lucca e la neonata Diritti in Movimento Toscana, grazie al patrocinio della Banca del Monte di Lucca, del comune di Camaiore, di Pietrasanta e di Lucca, nato da un'idea del giovane avvocato Francesco Ungaretti dell'Immagine, nonché discendente del Grande Poeta, in grado di trasformare diritto civile e diritto penale in un buon tiro a due.



Il folto uditorio -180 i partecipanti - è rimasto attento per l'intera durata del meeting, illuminato dalla performance avvincente di Lucrezia Eleonora dell'Aquila, pianista, cantante e compositrice ventenne di fondate belle speranze. I due giovani Giudici Tutelari di Lucca, dott. ssa Maria Giulia D'Ettore e di La Spezia, dott. Maurizio Drigani, hanno stabilito con il relatore principale, il noto Professor Paolo Cendon, una complicità nel bene in grado di mostrare il volto umano del magistrato del Giudice Tutelare.



Il Procuratore Capo di Lucca, Pietro Suchan, ha indicato come, in una Giustizia conveniente per tutti, il magistrato del Pubblico Ministero possa essere l'organo di garanzia per i fragili. L'interdisciplinarità è sempre foriera di piccole grandi scoperte. Interventi che hanno tenuto viva l'attenzione anche nel pomeriggio grazie ai docenti universitari pisani, Valentina Bonini ed Adriano Martini ed ai medici psichiatri forensi Gemma Brandi Brandi e Mario Iannucci, spronati dal magistrale coordinatore dott. Marcello Marinari.Nella speranza che si possa continuare a tracciare la strada sotto questo Grande Cielo dei Diritti.