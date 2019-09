Cultura e spettacolo



Successo per lo spettacolo con il cantante Mal dei Primitives

sabato, 14 settembre 2019, 09:10

Grande successo della serata che si è tenuta presso il ristorante pizzeria spuntineria “Il Rustichetto” sulla via Romana ad Antraccoli, che ha visto come ospite d’onore il vocalist internazionale Paul Bradley Couling, (cantante e attore britannico naturalizzato italiano), meglio conosciuto con il nome d’arte di Mal dei Primitives. L’evento cena e spettacolo era organizzato dall’agenzia “Palcoscenando” di cui direttore artistico è Massimo Chiocca, leader in realizzazione di grandi eventi e che da anni lavora sul nostro territorio per allietare le serate dei lucchesi e non solo.

Davanti ad una platea da tutto esaurito ad aprire con la musica è stato il duo canoro “Le Melodie” con Francesca e Andrea, che hanno cominciato a creare l’atmosfera pre-Mal. L’artista gallese, dopo circa una mezz’ora di brani del duo, è stato chiamato sul palco dai presentatori della serata Daniele Lazzareschi e lo stesso patron dell’evento Massimo Chiocca. Mal è arrivato da dietro il pubblico che lo ha acclamato ed applaudito di gran lunga. Da quel momento non c’è stato più bisogno di altre presentazioni lui stesso ha narrato la sua storia e cantato le canzoni che di anno in anno lo avevano reso celebre ed anche interagendo con il pubblico. Un excursus di successi nato nel 1966 al Piper Club di Viareggio con Yeeeeeeh! passando per San Remo e arrivando ai giorni nostri con l’ultimo 45 giri dal titolo Grazie Piper. Nel mezzo tra un aneddotto e l’altro ha cantato molti pezzi tra i quali i suoi cavalli di battaglia: Bambolina, Betty Blu, Tu sei bella come sei, Pensiero d'amore, Occhi neri, occhi neri, Parlami d'amore Mariù. Ricordando anche il “fallimento” del Sanremo 1971 quando quasi sicuro di vincerlo si presentava con il complesso dei Nomadi interpretando Non dimenticarti di me, scritta da Mogol e Mario Lavezzi e non passò neanche il primo turno. Infine a grande richiesta ha cantato anche il mitico successo per ragazzi Furia, ma con un’interpretazione del tutto particolare ovvero chiamando a sé una decina di donne che dovevano fare il coro e un uomo nella parte delle sceriffo, il tutto scatenando il pubblico prima in risate e poi cantando la canzone assieme a Mal. Alla fine del suo show c’è stato anche un fuori programma quando un gruppo di giovani, che tra l’altro l’artista aveva tacitato anche con battute, ha chiesto di poter cantare con lui la canzone Parlami d’amore Mariù e lui ha accettato tra il divertimento e gli applausi degli intervenuti.

Mal dopo una breve pausa è tornato tra il pubblico per rilasciare autografi, firmare dediche sui dischi che gli appassionati gli hanno portato.

Infine prima di congedarsi definitivamente dalla platea Mal ha ricevuto dal patron di “Palcoscenando” Massimo Chiocca un riconoscimento alla carriera. Mentre Le Melodie chiudevano la serata in musica.