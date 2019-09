Cultura e spettacolo



Suoni di Lucca musica a Palazzo Pfanner

mercoledì, 18 settembre 2019, 19:47

Domenica 22 settembre alle ore 21, presso il Salone della Musica di Palazzo Pfanner, situato in via degli Asili, nell'ambito della XI^ Edizione della Rassegna Musicale "Suoni di Lucca", in collaborazione con l'Associazione Musicale di Massarosa, si terrà il "Recital della pianista Giulia Contaldo", la quale eseguirà musiche di Debussy, L.v. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt.

Giulia Contaldo, diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di Secondo Livello con lode e menzione d'onore. La Contaldo si è inoltre distinta con successo in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i quali: Premio speciale "Beethoven", "Premio Crescendo – Città di Firenze", 'Premio Sestri Levante', nonché vincitrice del "XV Concorso Pianistico Internazionale Maria Giubilei" che le è valso la vincita di una borsa di studio per il prestigioso Mozarteum Sommerakademie ed ha al suo attivo innumerevoli esibizioni in Italia e all'estero in manifestazioni musicali e concerti, sia in qualità di solista che in formazione cameristica.

La Rassegna Suoni di Lucca è realizzata grazie al patrocinio di: Comune di Lucca, Cassa di Risparmio di Lucca, Acli, ed Associazione Orchestra da Camera Boccherini, quest'ultima anche ideatrice ed organizzatrice dei cinque concerti in programma.

Alla fine del concerto al pubblico presente è offerta dalla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico liquore lucchese "La Biadina di Tista".

Ingresso € 7