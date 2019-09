Torna la Corale don Vittorio Landucci di S. Vito

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 8 settembre 2019, 16:39

Sarà al numero civico 44 di Piazza San Michele, presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, che martedì 10 settembre alle 18 si terrà l’inaugurazione della nuova mostra fotorgrafica di Enzo Giuntoli, aperta al pubblico dal 10 al 22 settembre

sabato, 7 settembre 2019, 21:30

In S. Cristoforo è stata inaugurata la mostra dedicata ai 70 anni di Foto Alcide, una rassegna di straordinario valore storico e sociale, una città che, già oggi, è così lontana da quello che era sempre stata

sabato, 7 settembre 2019, 20:05

Per il nono anno consecutivo il Puccini e la sua Lucca Festival propone al pubblico della città di Lucca il Gran Gala lirico della Santa Croce: l'appuntamento è per il 14 Settembre (alle 21,15) in una location incantevole come la Chiesa di Santa Maria dei Servi

sabato, 7 settembre 2019, 12:47

"La creazione della memoria": apre sabato 7 settembre alle 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 - Lucca), la mostra delle opere di Giovanni Raffaelli, pittore versiliese

sabato, 7 settembre 2019, 11:04

In occasione del 36mo Convegno del Gruppo Formazione Matematica Toscano "Giovanni Prodi" (GFMT) che si terrà a Lucca nei giorni 9 e 10 settembre prossimi, l'associazione Gruppo di Formazione Matematica della Toscana, ha organizzato il 9 settembre dalle 21 alle 23, nell'ingresso del teatro del Giglio, un incontro dal titolo...

sabato, 7 settembre 2019, 08:44

Antiche musiche giapponesi proiettate nel futuro grazie alla reinterpretazione per fisarmonica e elettronica del Duo Symbiosis costituito da Massimo Signorini e Gianmarco Caselli. Il concerto dal titolo Ongaku si terrà domenica 8 settembre alle ore 16.00 nel sotterraneo del Baluardo di San Regolo delle Mura urbane di Lucca nel contesto...