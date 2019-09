Cultura e spettacolo



Ultimo appuntamento con Open Gold: Enrico Bronzi e l'Orchestra del "Boccherini" in concerto

sabato, 28 settembre 2019, 11:46

Chiusura in grande stile per Open Gold e Festival Boccherini, le rassegne promosse dall’ISSM “L. Boccherini” in settembre. Lunedì 30, alle 21, saliranno sul palco dell’auditorium del conservatorio cittadino l’Orchestra del “Boccherini” e il violoncellista Enrico Bronzi, per quest’occasione nella veste di direttore e solista.

Il concerto rappresenta la prova finale per i molti studenti che tra sabato e domenica hanno seguito un impegnativo laboratorio orchestrale proprio con il M° Bronzi, violoncellista e direttore d’orchestra famoso in tutto il mondo, da qualche anno chiamato a insegnare al Mozarteum di Salisburgo.

Il concerto riprende il tema “A ovest dell’impero: Luigi Boccherini e la sinfonia”, già affrontato nei giorni scorsi in una conferenza organizzata in collaborazione con il Centro Studi Boccherini. Il programma è tutto dedicato al famoso compositore e violoncellista Luigi Boccherini, personaggio di spicco nella storia della musica che precede l'avvento della prima Scuola viennese. Dal suo repertorio verranno eseguiti il Concerto in Re maggiore, G 479 per violoncello e orchestra, il Concerto in Re maggiore, G 483 per violoncello e orchestra, la Sinfonia n. 17 in Do minore, op. 41 n. 5, G 519, opera che si distingue per la sua grazia, oltre che per la scorrevolezza melodica di stile italiano, e infine la famosa Sinfonia n. 4 in Re minore, op. 12 n. 4, G 506, ovveroLa casa del diavolo, così soprannominata per l'Allegro con moto dell'ultimo movimento, «una ciaccona che rappresenta l'inferno» basata musicalmente sul finale del balletto Don Juan di Gluck.

L’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”, preparata e diretta dal M° GianPaolo Mazzoli, è una tra le più importanti compagini orchestrali della provincia di Lucca. Formata dai docenti e dai migliori allievi della prestigiosa scuola cittadina, l'Orchestra si presenta come una realtà concreta, costante e attiva, capace di eseguire programmi musicali che spaziano dalla musica sinfonica alla musica operistica, dai concerti barocchi alla musica per film, dai concerti per strumenti solisti ai principali repertori sinfonici-corali di tutti i tempi.

La sua ricca esperienza da solista, ha portato Enrico Bronzi a imporsi in importanti concorsi internazionali e collaborare con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta. Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, Stati Uniti, Sud America e Australia hanno ospitato un suo concerto. L’attività da solista di si affianca a quella, altrettanto intensa con il Trio di Parma, ensemble che ha fondato nel 1990 e si completa e arricchisce con la didattica.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.