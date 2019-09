Ultimo concerto della rassegna "Sui passi di Puccini"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 31 agosto 2019, 10:02

In attesa della Finalissima di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2019 – 51° anno -, in programma questa sera alle 21 sul palco di Piazza Italia a Chianciano Terme, il prestigioso concorso canoro internazionale organizzato da Nove Eventi ha decretato i vincitori della sua categoria “Brani...

sabato, 31 agosto 2019, 09:24

Quest’anno si presentano per la prima volta la quasi totalità della provincia di Prato, vari nuovi comuni a cavallo fra le province di Firenze e Pisa, e altri ancora sparsi su tutte le province inclusi i capoluoghi Lucca, Carrara e Massa

venerdì, 30 agosto 2019, 13:00

Una finestra su mondi altri. “L’immaginario svelato” arriva all’ospedale San Luca di Lucca con un’opera dalla mostra che la Cooperativa Sociale La Mano Amica di Lucca sta portando sul territorio della provincia, all’interno del calendario con cui segna i 30 anni di attività in ambito soprattutto di reinserimento lavorativo di...

venerdì, 30 agosto 2019, 10:30

Si è concluso in questi giorni al teatro del maggio Musicale Fiorentino una masterclass riservata a giovani musicisti che hanno perfezionato la direzione d’orchestra. Tra questi il lucchese Stefano Teani

venerdì, 30 agosto 2019, 08:45

Si intitola "Dov'è casa mia?"la mostra fotografica che intende mostrare la quotidianità, il sorriso e l'energia di due giovani africani che dopo un lungo viaggio, si sono trasferiti a Lucca, città in cui sono riusciti ad ambientarsi e sentirsi a casa

giovedì, 29 agosto 2019, 16:28

Ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura per Young Vision, un progetto dedicato a 15 ragazzi under 30, che si affianca alla prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre 2019 troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca