Un fine settimana all'insegna di Open Gold con due concerto all'Auditorium "Boccherini"

venerdì, 6 settembre 2019, 11:41

Due gli appuntamenti nel fine settimane con Open Gold, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio si alterneranno giovani promesse e grandi interpreti. Trait d’union tra le due giornate, Demetrio Comuzzi, violista molto apprezzato e membro del Nuovo Quartetto Italiano, considerato dalla critica tra i migliori quartetti del mondo.

Sabato 5 settembre, alle 17:30, si esibiranno gli allievi della masterclass di viola e musica da camera tenuta da Comuzzi all’interno del programma di Open Gold.

Domenica 6 settembre, alle 21, sempre all’Auditorium “Boccherini”, il M° Comuzzi sarà ancora protagonista, ma questa volta con il violinista Luca Celoni, che si è diplomato proprio al conservatorio lucchese per poi entrare a far parte di formazioni quali il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, e il violoncellista Paolo Ognissanti, che ha all’attivo numerose collaborazioni con grandi formazioni come l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra A. Toscanini di Parmae l’Orchestra del Carlo Felice di Genova. In programma due trii, il primo dei quali è un omaggio a Lucca e al suo compositore più famoso: Luigi Boccherini di cui ascolteremo il Trio n. 1 in Fa maggiore op. 14 G 95, scritto nel 1772 e pubblicato nel 1773 a Parigi, parte di un gruppo di sei collocati nel catalogo redatto dall’autore fra le “opere grandi”, declinate cioè in più movimenti. A seguire, il Trio per archi n. 1 in si bemolle maggiore D 471di Franz Schubert e, in chiusura, il Divertimento in Mi bemolle maggiore, KV 563 Wolfgang Amadeus Mozart, unica opera nel genere del trio d'archi lasciataci da Mozart oggi considerata un autentico capolavoro per la ricchezza dell'invenzione armonica e contrappuntistica e per varietà espressiva del gioco tematico.

I concerti sono a ingresso gratuito. Per informazioni: www.boccherini.it