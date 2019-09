Un incontro inaspettato alla mostra di Enzo Giuntoli

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 19 settembre 2019, 17:27

Il comune di Lucca parteciperà, come capofila del progetto sulla Via Matildica del Volto Santo, al Festival del Medioevo in programma a Gubbio dal 25 al 29 settembre

giovedì, 19 settembre 2019, 15:05

Si è conclusa l’avventura africana per le studentesse dell’Istituto Agrario Busdraghi di Lucca. Aurora Parisotto, Beatrice Cerù e Francesca Ambrosio, accompagnate dai loro insegnanti, Franco Grossi e Federica Alberigi, sono rientrate la settimana scorsa dal loro viaggio-studio in Rwanda, la terra delle 1000 colline, dopo dieci intensi giorni di emozioni...

giovedì, 19 settembre 2019, 14:09

“Un pittore al massimo della purezza”, “Il Van Gogh lucchese”, “Esprimeva nel disegno le sue emozioni”. Queste sono solo alcune delle definizioni che sono state date, durante la conferenza stampa, a Pier Paolo Pierucci, pittore – poeta, nato a Lucca il 3 dicembre 1942 e qui deceduto l'8 ottobre 2018

giovedì, 19 settembre 2019, 12:38

È stato uno dei più grandi cantanti della musica jazz e pop e nella sua carriera riuscì a piazzare ben 150 singoli nella top ten delle classifiche americane, diventando il cantante di colore più famoso al mondo

mercoledì, 18 settembre 2019, 19:47

Undicesima edizione. Recital della pianista Giulia Contaldo Affermata pianista nonché vincitrice di innumerevoli concorsi nazionali ed internazionali

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:04

Prende il via venerdì 20 settembre, la tradizionale rassegna culturale "LuccaAutori", che quest'anno compie 25 anni, e che puntuale come sempre, non mancherà anche quest'anno di allietare gli appassionati di lettura con mostre, incontri, premiazioni, conferenze e convegni che si snoderanno tra Lucca e Barga fino al 6 ottobre