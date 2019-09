Cultura e spettacolo



Un'associazione dedicata a Pier Paolo Pierucci

giovedì, 19 settembre 2019, 14:09

di barbara ghiselli

“Un pittore al massimo della purezza”, “Il Van Gogh lucchese”, “Esprimeva nel disegno le sue emozioni”. Queste sono solo alcune delle definizioni che sono state date, durante la conferenza stampa, a Pier Paolo Pierucci, pittore – poeta, nato a Lucca il 3 dicembre 1942 e qui deceduto l'8 ottobre 2018. Motivo della conferenza è stato l'annuncio dell'evento che si terrà sabato 21 settembre alle 18 presso l'area ingresso del museo della follia in piazzale Verdi (museo che ospita due sue opere), dove sarà ufficialmente presentata l'associazione a lui dedicata e durante la quale saranno lette alcune sue poesie dall'attrice Elisabetta Salvadori .

“Pier Paolo ha lavorato non per soldi ma per esprimere la sua enorme energia creativa; – ha spiegato Ambrogio Pagani, uno dei soci dell'associazione – abbiamo deciso quindi di costituire questa associazione per mantenere vivo il suo ricordo come pittore e poeta e per far questo abbiamo come primo obiettivo quello di realizzare l'archivio fotografico delle sue opere”.

Infatti come ha fatto presente anche un altro socio, Massimo Bonino, il pittore Pier Paolo Pierucci, non ha lasciato traccia dell'elenco dei lavori realizzati, nonostante un numero davvero notevole di opere con tecniche miste in grado di trasmettere forti sensazioni a chi le ammira. Malgrado il suo lungo periodo di attività artistica Pier Paolo Pierucci è sempre rimasto al di fuori dei circuiti commerciali con rare esposizioni personali, anche per questo motivo, è stato paragonato a Van Gogh.

Alla conferenza è stato quindi detto che i possessori di opere pittoriche di Pier Paolo Pierucci possono inserirle nell'archivio della associazione portando, su appuntamento, le opere da catalogare nello studio di Lucio Ghilardi “Foto Ghilardi”in via del Fosso, 176. (fotoghilardi@gmail.com cell: 3476531239). Nello studio gli interessati compileranno una scheda con i propri dati anagrafici e gli elementi che caratterizzano l'opera e riceveranno un numero di catalogo per ciascuna opera inserita

e un CD con le foto realizzate. Il costo dell'inserimento, da corrispondere direttamente a Foto Ghilardi, è di 15 euro per ciascuna opera. Se vengono presentate nella stessa occasione più opere il costo è di 15 euro per le prime tre opere e di 10 euro ciascuna per le successive.

Alla conferenza era presente anche Gianclaudio Pierucci fratello dell'artista e presidente onorario dell'associazione. Nell'occasione è stato annunciato anche l'appuntamento che si terrà la serata dell'8 ottobre in San Micheletto, dedicata a Pier Paolo Pierucci, dove saranno mostrati anche degli audiovisivi.