UNICA, una giornata dedicata all'informazione sulle intolleranze alimentari

venerdì, 13 settembre 2019, 16:26

Nella splendida cornice di Real Collegio di Lucca, sabato 21 settembre, dalle ore 10 alle ore 19 si terrà UNICA, una giornata di approfondimento su scienza e cibo.

UNICA è un evento nato dall’unione di importanti realtà lucchesi, l’Associazione Italiana Latto-Intolleranti Onlus (AILI) e Lamm - Laboratorio Centro Analisi, che hanno ideato un evento dove per la prima volta la scienza sarà alla portata di tutti e che punta ad avere una dimensione e una diffusione nazionale.

Il 21 settembre sarà una giornata all’insegna del benessere e della salute, dove verranno affrontate tutte le tematiche inerenti alla unicità del singolo individuo. Il DNA come trait d’union tra le varie attività e realtà presenti a Lucca perché, proprio nel DNA sono scritte tutte le informazioni che caratterizzano la persona, comprese le nostre esigenze alimentari. È il codice genetico di ognuno di noi a dettare il nostro menù.

UNICA è un evento per grandi e piccoli dove sarà possibile ascoltare (e anche dialogare con) Medici e Professori, che affronteranno tematiche legate alla nutrizione di persone con diverse esigenze alimentari come celiachia, intolleranza al lattosio o al nichel e capire che assumere e gustare il cibo non è solo una questione di bocca ma anche di testa.

Ma UNICA è molto altro!

UNICA è un evento gratuito ed aperto a tutti, non solo alle persone con intolleranze alimentari. Al Real Collegio, infatti, durante tutto il giorno sarà possibile effettuare il test genetico per la diagnosi di intolleranza al lattosio e per la predisposizione alla celiachia, un esame rapido e veloce, non invasivo e, soprattutto, adatto anche ai bambini.

Proprio a questi ultimi è dedicata un’area specifica, dove poter imparare, conoscere, capire e sperimentare, insieme a personale qualificato, con gli strumenti di un vero laboratorio.

Inoltre, grazie ad ELLEFREE s.r.l. ed al suo marchio di certificazione Lfree sarà possibile curiosare tra stand gastronomici, di eccellenze locali e non, e assaggiare prelibatezze sicure e certificate senza lattosio e senza glutine. È un’occasione importante per capire che le intolleranze non rappresentano affatto un limite e che si può mangiare e bere con gusto, sia a casa che fuori casa, senza rischi e senza rinunce.

UNICA è una realtà divenuta possibile grazie agli sponsor che hanno abbracciato con entusiasmo questo ambizioso progetto.

Uno dei main sponsor nel settore food sarà NT FOOD S.p.A, azienda toscana di Altopascio, storica città del pane e dell’accoglienza, realtà di eccellenza nel mercato delle intolleranze e della corretta alimentazione: da pionieri del gluten free a specialisti dei nuovi bisogni della nutrizione.

Un altro importantissimo main sponsor, sempre nel settore food, è il Consorzio Parmigiano Reggiano. Nato ufficialmente nel 1934, il Consorzio del Parmigiano-Reggiano è cresciuto negli anni portando avanti l’arte e la tradizione di un prodotto storico, eccellenza e simbolo del Made in Italy alimentare. Riunendo tutti i caseifici produttori, il Consorzio del Parmigiano-Reggiano persegue i fondamentali incarichi di apposizione dei contrassegni, in conformità con il Disciplinare della Denominazione d’Origine Protetta (DOP), vigilanza sull’uso corretto dei marchi e tutela delle contraffazioni.

Il Parmigiano Reggiano prodotto dai caseifici appartenenti al Consorzio è naturalmente privo di lattosio grazie alla stagionatura, tipico e naturale processo di produzione.

UNICA sarà un evento nell’evento, dove la rigorosità della scienza incontra per la prima volta una comunicazione chiara e d’impatto.

UNICA è anche formazione specialistica.

Sin dall’antichità il medico ha un ruolo centrale nella vita di ogni persona, ma le esigenze odierne richiedono sempre di più una figura scientifica alla portata di tutti.

Proprio per questo all’interno di Real Collegio, la società scientifica BIMOC organizzerà il secondo congresso ECM “La Biologia Molecolare nella Pratica Clinica” con carattere scientifico a cui parteciperanno relatori di alto calibro, sia nazionali che internazionali, i quali, una volta concluso il congresso, parteciperanno alle tavole rotonde aperte a tutti e saranno a disposizione per domande, dubbi e confronti.

La scienza specializzata al servizio del cittadino, per conoscere, informare e comprendere.

La conferenza di presentazione dell’evento si terrà il giorno martedì 17 settembre 2019, al Real Collegio, nella Sala dell’Affresco, alle ore 11.30 dove saranno illustrate tutte le attività, i relatori che interverranno, le degustazioni, gli showcooking e gli eventi in programma.