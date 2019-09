Cultura e spettacolo



Valentina Gullace presenta il suo disco d'esordio al Lucca Jazz Donna

venerdì, 27 settembre 2019, 12:27

Sabato 28 settembre alle 21, al Lucca Jazz Donna, a Palazzo Ducale, in Piazza Napoleone a Lucca, Valentina Gullace presenta il disco d'esordio "La mia stanza segreta". Ingresso libero con offerta a sostegno dell'associazione Centro Antiviolenza Luna APS.



Il progetto è la fotografia di un percorso di ricerca musicale lungo e variegato, nutrito da molteplici esperienze artistiche (dal teatro alla tv fino ai jazz club) che hanno contribuito a renderla un'artista poliedrica. Il disco è arricchito dalla partecipazione di Fabrizio Bosso.



Il 16 maggio Valentina ha debuttato in "All together now", il programma televisivo serale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. L'artista infatti è parte integrante del "muro dei giudici", un insieme di 100 esperti musicali tra cantanti, vocal coach, producer, Dj e musicisti pronti a cantare e ballare con i concorrenti che si presenteranno al loro cospetto.

Dal 17 ottobre sarà fra i protagonisti del musical The Full Monty, accanto a Paolo Conticini e Luca Ward, per la regia di Massimo Romeo Piparo