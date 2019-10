Cultura e spettacolo



A Lucca incontro sugli attuali rapporti tra scienza, teologia e filosofia

martedì, 8 ottobre 2019, 08:51

Sì terra a Lucca venerdì 11 ottobre con inizio alle 17.15 un incontro avente come tema: "Gli attuali rapporti tra scienza, teologia e filosofia nell'opera di Carlo Vivaldi Forti - 2565 Missione Nix Olympica.



Oltre l'autore del libro di ispirazione dell'incontro del prof. Carlo VIvaldi Forti saranno previsti gli interventi di:



Don Piero Ciardella - direttore del Centro culturale diocesano;



Dott. Felice Marra - presidente di 3Generazioni - l'unione generazionale per il progresso;



Alessandra Angeli - regista e film Maker



Dott.ssa Romina Lombardi - giornalista e direttore dell'Ordinario.



"Con il libro 2565 missione Nix Olympica poniamo all'attenzione i valori relazionali e dei sentimenti come l'amore, oggi in forte difficoltà nella nostra società. Ho voluto immaginare e scrivere un mondo di fantascienza dove questi valori sono promossi al massimo livello proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi" ha dichiarato l'autore Prof. Carlo Vivaldi Forti.

Il dott. Felice Marra presidente di 3Generazioni ha puntualizzato che "ancora una volta la cultura diventa protagonista per porre dei semi di cambiamento della nostra società. Viva la cultura".



L'incontro aperto al pubblico si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 17.15 presso l'oratorio San Giuseppe di Piazza Antelminelli a Lucca. La cittadinanza è invitata.