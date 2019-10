Cultura e spettacolo



A Lucca un progetto per l'arte contemporanea

martedì, 15 ottobre 2019, 10:28

A Lucca, presso il Palazzo delle Esposizioni in piazza S. Martino 7, nasce un nuovo progetto per l'arte contemporanea dal titolo: "Arte genera arte" con il contributo di Regione Toscana (Toscanaincontemporanea2019) Giovani Sì in collaborazione con: Fondazione Banca del Monte, Fondazione Lucca Sviluppo, Banca del Monte di Lucca, Palazzo delle Esposizioni e Miur ufficio scolastico IX di Lucca e Massa Carrara.

Un ciclo di workshop pratici e creativi, che prende il via da questo mercoledì 16 ottobre, rivolti agli studenti delle Scuole Superiori di Lucca e condotti da artisti under 35, rivolti a sostenere e promuovere la giovane generazione creativa.

Gli obiettivi: creare un percorso formativo innovativo e proficuo per studenti delle scuole medie superiori del territorio; creare occasioni di confronto e interazione coi giovani artisti toscani per l’elaborazione finale di un progetto; acquisire conoscenze per la creazione e la fruizione dell'arte; capire ed ampliare l’audience, disseminare cultura e valorizzare l’attività espositiva della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Quattro gli appuntamenti in calendario con orario dalle ore 9:30 alle 13:30, mercoledì 16 ottobre: Antonio Sidibè (Firenze 1984) “La pittura nel terzo millennio”; 21 ottobre: Amedeo Desideri (Empoli 1993) “L’arte plastica tra scultura e installazione”; 23 ottobre: Erjola Zhuka (Durazzo 1986) “L’arte e le nuove tecnologie: la fotografia come forma d’arte”; 25 ottobre: Alessandro Romanini e Marella Pomponio “La curatela fra professione, mercato e valorizzazionedell’artista e dell’opera” .