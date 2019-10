Cultura e spettacolo



A Lucca una piccola scuola per genitori più consapevoli

mercoledì, 2 ottobre 2019, 14:18

Riparte ad ottobre "Nessuno cresce da solo - Piccola scuola per genitori", un vero e proprio corso di formazione gratuito che l'associazione Paideia organizza nell'ambito del progetto "Lucca in: inter-relazioni in natura contro la povertà".



Due le edizioni aperte a genitori, ma anche ai nonni, di bambini da 0 a 6 anni: si terranno rispettivamente nel Comune di Lucca e di Capannori. Le attività avranno inizio il 12 ottobre 2019 (dalle 16.45 alle 19.15) nella sede della Ludoteca del centro "Il Bucaneve" a S. Maria a Colle (Lucca) e il 19 ottobre 2019 (sempre dalle 16.45 alle 19.15) nella sede del nido d'infanzia "Cosimo Isola" a Marlia (Capannori).



"Quando noi diventiamo grandi -spiegano dall'associazione Paideia-, gli altri possono diventare per noi lo specchio che ci può rendere consapevoli del nostro modo di stare insieme ai nostri figli, del nostro modo di vederli, di ascoltarli e di parlare con loro, del nostro modo di accompagnarli verso l'autonomia, verso l'espressione sana delle loro emozioni, verso gli altri. Andare oltre i luoghi comuni dell'educare, oltre il senso del dovere, le pretese e i sensi di colpa, i premi e le punizioni ora è possibile, perché anche le ricerche scientifiche, da tempo, ci hanno dimostrato che possiamo fidarci di noi stessi e dei nostri bambini, e che è il nostro sguardo a creare la realtà".



Gli incontri si svolgeranno da ottobre 2019 a maggio 2020 e saranno condotti da psicologhe, pedagogiste, psicoterapeuti che forniranno informazioni sullo sviluppo dei bambini e condurranno laboratori per la crescita personale dei genitori. Il calendario completo, con le date e gli orari degli incontri, verrà presentato nel primo incontro. A Capannori (Nido Cosimo Isola) gli incontri si terranno nelle seguenti date: 19 ottobre, 9 novembre, 30 novembre, 14 dicembre, 18 gennaio, 8 febbraio, 29 febbraio, 21 marzo, 28 marzo, 9 maggio, 23 maggio; a Lucca (Ludoteca Il Bucaneve) gli appuntamenti sono previsti in questi giorni: 12 ottobre, 26 ottobre, 16 novembre, 11 gennaio, 25 gennaio, 1 febbraio, 15 febbraio, 14 marzo, 28 marzo, 18 aprile, 23 maggio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 3476112712.