Al "Passaglia" due progetti di grande rilevanza formativa

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:50

Martedì 12 novembre, alle ore 17, nell’Auditorium del Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia”, via del Panificio 7, verranno presentati alla cittadinanza due progetti di grande rilevanza formativa e radicati nel tessuto musicale della nostra città.



Gli studenti dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale spiegheranno, insieme ai docenti del Liceo e ai partner finlandesi Mika Karhunen e Matti Suomela, della scuola Vaskivuoren Lukio (Vantaa), le fasi di realizzazione dell’Erasmus+ “Jazz Without Borders”. Chiariranno quali sono gli obiettivi del programma, tra cui la partecipazione al festival internazionale Vaskivuori Big Band Festival del 2020 a Vantaa, vicino ad Helsinki.



Il progetto, di durata biennale, prevede scambi culturali tra i giovani musicisti lucchesi e quelli finlandesi per formare un’unica orchestra che si esibirà, a Helsinki e a Lucca, proponendo un repertorio legato alle proprie terre di origine con contaminazioni jazz. In questa occasione verrà presentato anche lo spettacolo finale del progetto PON - Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “Ragazzi all’opera, all’opera ragazzi”, svolto in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Lucca2 “L. Da Vinci” eLucca6 “D. Chelini”. Il progetto, che ha impegnato le tre scuole durante l’anno scolastico 2018/2019, è consistito in 21 moduli di 30 ore ciascuno incentrati sulla figura di Gianni Schicchi, protagonista dell’omonima opera lirica di Giacomo Puccini. L’evento finale andrà in scena al Teatro del Giglio il giorno martedì 19 novembre alle ore 20.30 con la rappresentazione degli spettacoli “Gianni a Spicchi” e “Johnny Skick il musical”. Il primo, realizzato dai docenti e dagli studenti degli IC Lucca2 e Lucca6, con arrangiamenti di Stefano Rapezzi, vede l’orchestra dei ragazzi diretta da Antonio Barsanti. La regia è di Nicoletta Fiori e Antonella Colombini. Le ragazze e i ragazzi del Liceo Artistico Musicale con i loro docenti hanno realizzato “Johnny Skick il musical”, da un’idea di Elisabetta Fiorini e Alberto Vannucci.



Le musiche originali sono di Marco Cattani, dirige l’orchestra è Manolo Nardi, coordinatore del Liceo Musicale. La regia dello spettacolo è di Elisabetta Fiorini e prevede coreografie della scuola Fuoricentro Danza e Teatro. Gli studenti dell’Indirizzo Multimediale del Liceo Artistico, coordinati dai professori Domenico Troiani e Matteo Marabotti, hanno realizzato le scenografie e i contenuti video. Dopo la presentazione dei progetti seguirà il concerto dell’orchestra jazz, con un programma che vede brani di repertorio jazz e alcune anticipazioni da “Johnny Skick il musical”. Ingresso gratuito. Seguirà rinfresco.