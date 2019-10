Cultura e spettacolo



Al San Luca conferenza del dottor Domenici

martedì, 15 ottobre 2019, 11:10

Prendono il via giovedì gli eventi organizzati per i prossimi mesi dal consiglio pastorale ospedaliero di Lucca.

Il primo appuntamento è in programma, in onore di San Luca, per giovedì 17 ottobre alle ore 18 nella sala multiconfessionale al primo piano dell’ospedale di Lucca con la conferenza dal titolo “Madre e Madonna” del dottor Raffaele Domenici, ex direttore della Pediatria di Lucca e del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest, autore del libro "Madre e Madonna. Tra arte e sentimento".

Questo momento di riflessione sarà seguito da una Messa.

Il successivo appuntamento con il Consiglio pastorale ospedaliero di Lucca è già fissato per il prossimo 4 novembre quando, alle ore 19, verrà celebrata una Messa in ricordo dell’indimenticato operatore Asl Giorgio Mura e dei defunti dell’anno.