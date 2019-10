Cultura e spettacolo



Al via la Stagione Lirica al Teatro del Giglio

martedì, 15 ottobre 2019, 15:49

di gabriele muratori

Presentata questa mattina presso la sala conferenze del Teatro del Giglio, l'inizio della stagione lirica 2019/2020 che nel nome del maestro Giacomo Puccini, animerà la prossima rassegna culturale.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30, si inizia con la Tosca, la quale sarà poi riproposta in replica domenica 20 alle ore 16, e successivamente anche presso il teatro Verdi di Pisa, stesso orario, nei giorni 15 e 17 novembre, e al teatro Goldoni di Livorno, 14 e 16 febbraio 2020.

Entusiasmo alle stelle da parte dei vertici del teatro per questa nuova edizione. "Una grande opera come la Tosca, tra le opere più famose al mondo, tagliano il nastro a questo grande festival culturale" – commenta il presidente del Teatro del Giglio, Giovanni Del Carlo.

"Per l'occasione di quest'anno, sono come sempre tanti i dovuti ringraziamenti a tutti gli enti ed associazioni che hanno collaborato per la riuscita dell'evento. Una grande sinergia che rende grande questa città legata da un immenso patrimonio culturale". Presente anche l'assessore Stefano Ragghianti, il quale ha portato l'augurio per il buono successo da parte dell'amministrazione comunale.

"Lucca sede di eventi e produttrice di eventi, dove da qui, Teatro, Lirica e concerti pucciniani, diventano un punto di riferimento per gli appassionati del settore". E sulla valorizzazione culturale, il direttore del teatro, Antonio Marino, ha fornito alcuni ultimi dati, che disegnano un crescita palese sulla frequentazione dell'epico Teatro del Giglio. "Abbiamo registrato un recente aumento di richieste nella campagna abbonamenti al teatro. I lucchesi si stanno avvicinando sempre più al proprio teatro". Di stesso parere il direttore artistico Aldo Tarabella, il quale ha denominato lo storico Teatro del Giglio come la casa di Giacomo Puccini. Nomi eccellenti per l'edizione in arrivo. Dietro la regia di Ivan Stefanutti, si affiancano il visual manager Ezio Antonelli e il light designer Marco Minghetti. Consistente l'accompagnamento musicale da parte dell' Orchestra Toscana, il Coro Ars Lyrica, il Coro delle Voci Bianche del Teatro del Giglio e Cappella di Santa Cecilia, che saranno guidate dal direttore d'orchestra Marco Guidarini, oltre che dai maestri Marco Bergagna e Sara Matteucci per i cori, contornati dagli strumenti suonati dagli allievi dell'istituto musicale Luigi Boccherini. Grande anche il cast de la Tosca, in cui il soprano Daria Masiero, lascerà certamente il suo segno. "Fin da bambina sognavo di essere una grande cantante lirica. Ho esaudito il mio sono non senza sacrifici e ci sono riuscita. Lascerò delle emozioni in questo festival. Sono certa che tutti gli spettatori sapranno raccoglierle". Tutte le informazioni su la Tosca di Giacomo Puccini, della stagione lirica 2019/2020, sul sito www.teatrodelgiglio.it. Biglietteria aperta dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13, pomeriggio 15.00 – 18.00. Telefono 0583.465320.