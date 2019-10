Cultura e spettacolo



Andrea Colombini guida la troupe di Artè France alla scoperta di Lucca

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:08

Un tour all'interno della città, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, della sua storia millenaria e, ovviamente, del forte legame con il Maestro Giacomo Puccini. A farlo, nell'intera giornata di ieri è stata la troupe del programma francese "Invitation au voyage", in onda su Artè France.

Con una guida d'eccezione: Andrea Colombini, presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival, contattato direttamente dalla celebre emittente transalpina per raccontare i meccanismi del successo del Festival, le bellezze della città e la connessione con il suo figlio più illustre. Un resoconto che è partito da piazza san Martino per poi muoversi attraverso tutti i principali luoghi cittadini, fino a culminare nelle riprese del concerto serale del festival, in San Giovanni. La visita, in particolare, è iniziata nella cattedrale di Lucca, dove Puccini si esibiva come organista.

"Invitation au voyage" è un programma estremamente popolare in Francia: seguito da circa 2 milioni e mezzo di persone, intreccia i temi del turismo e della cultura con grande successo. "Un altro enorme spot - commenta Colombini - per il nostro Festival, per Lucca e per Puccini. Il pubblico francese per noi è sempre più importante: gli ultimi dati ci dicono che è incrementato di circa il 12% nell'arco degli ultimi due anni. Questo ci ha portato a decidere di produrre materiale pubblicitario anche nella loro lingua". A Colombini sono state rivolte domande riguardanti la figura di Giacomo Puccini come musicista, ma anche come uomo: il contesto sociale all'interno del quale era solito muoversi, la sua provenienza, la sua incredibile capacità di comprendere in anticipo gli sviluppi della società lucchese ed italiana. Motivi che hanno reso il compositore estremamente popolare nel mondo: "Puccini parla al cuore del pubblico - conclude Colombini - in un linguaggio comprensibile a tutti".

Il programma andrà in onda tra tre mesi ed il Puccini e la sua Lucca fornirà anche la colonna sonora al documentario, grazie a musiche dell'Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Colombini.