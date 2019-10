Cultura e spettacolo



Banca del Monte di Lucca apre il suo palazzo trecentesco

martedì, 1 ottobre 2019, 17:42

La Banca del Monte di Lucca apre il suo palazzo trecentesco ai visitatori nella giornata dell'ABI, Invito a Palazzo, sabato 5 ottobre 2019, con visite guidate, un concerto jazz e l'apertura della mostra "Frammenti pittorici fra spazio, tempo e materia". Si rinnova l'incontro annuale fra banche e cittadini in occasione dell'apertura dei palazzi storici delle banche e delle loro collezioni d'arte indetta dall'Associazione Bancaria Italiana con l'intento di condividere un patrimonio culturale costituito nel tempo da centinaia di palazzi storici, collezioni d'arte e testimonianza della vita civile del paese. Le banche italiane sono infatti per tradizione attente collezioniste di opere d'arte, con una lunga storia che discende direttamente dai banchieri rinascimentali.

Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 17 ci saranno visite guidate e gratuite, anche in collaborazione con l'Istituto ISI Sandro Pertini di Lucca, che interesseranno la sede storica in Piazza San Martino, il Palazzo dell'Opera di Santa Croce. I visitatori potranno accedere gratuitamente e all'interno sarà possibile ammirare la raccolta di dipinti di autori lucchesi, o di pittori legati alla città, come nella consolidata tradizione di collezionismo delle nobili famiglie cittadine che attingevano ai più vari ambiti per i quadri e gli arredi dei propri palazzi. Le opere d'arte della Banca sono dislocate nelle varie sale rappresentandone gli arredi stessi. I pezzi sono stati accuratamente selezionati, in armonia con le antiche origini del palazzo, privilegiando la ricostruzione del patrimonio artistico locale. Nelle sale sarà quindi possibile ammirare opere di famosi artisti come Baldassarre di Biagio del Firenze, Vincenzo di Antonio Frediani, Gaspare Sacchi, Pietro Sigismondi, Lorenzo Viani, Arcangelo di Jacopo del Sellaio, Jacopo Negretti, Giovanni Maria delle Piane detto Il Mulinaretto, solo per citarne alcuni. Imperdibile la stupenda veduta del centro storico dalle trifore del secondo piano, che permette di ammirare la preziosa facciata di San Martino a pochi metri di distanza. Con l'occasione è stata allestita la mostra "Dieci anni di storia ed uno sguardo al futuro. Banca del Monte per cultura sul territorio", rassegna di opere di pittori contemporanei legati al territorio – da Riccardo Benvenuti a Sibilla Stefani, da Antonio Possenti a Maria Luisa Mauro - che sono state esposte negli ultimi dieci anni in Fondazione BML in un percorso che apre alla nuova Frammenti pittorici fra spazio, tempo e materia", pittorica di Alessandra Pagliuca e Jacopo Da San Martino che verrà inaugurata nell'atrio della banca alle 17 e rimarrà aperta, a Palazzo delle Esposizioni, fino al 27 ottobre da martedì a domenica con orario 15,30-19,30.

Alle 18,30 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni, nel calendario di Lucca Jazz Donna, concerto jazz dell'Alice Innocenti Quartet con Alice Innocenti voce, Marco Cattani alla chitarra, Filippo Pedol al contrabbasso, Michele Vannucci alla batteria. Ingresso libero fino ad esurimento posti.

Per motivi di sicurezza le visite sono limitate a 30 persone circa per gruppo; è possibile effettuare una prenotazione telefonica chiamando il numero verde 800313666 (orario di ufficio).