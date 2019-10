Cultura e spettacolo



Bellotto e la Lucca del Settecento in mostra alla Fondazione Ragghianti

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:12

di eliseo biancalana

La Lucca e la Firenze del Settecento viste dal grande pittore veneziano Bernardo Bellotto (1722-1780) sono al centro dell'ultima mostra promossa dalla Fondazione Ragghianti, "Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana", allestita nel complesso monumentale San Micheletto e in programma dal 12 ottobre al 6 gennaio. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione e l'anteprima per la stampa della mostra, che raccoglie alcune opere dell'artista nipote di Canaletto, tra cui il più importante dipinto della storia avente per oggetto Lucca.

Al centro della mostra, curata da Bozena Anna Kowalezyc e allestita da Daniela Ferretti, c'è il quadro che raffigura piazza San Martino proveniente dalla York City Art Gallery e cinque disegni di diversi luoghi intorno alla cattedrale e alla chiesa di Santa Maria Forisportam, concessi dalla British Library e per la prima volta staccati da un album in passato di proprietà dei re d'Inghilterra Giorgio III e Giorgio IV. I visitatori potranno ammirare pure alcune vedute realizzate dall'artista a Firenze, arrivate in prestito da Budapest e da Cambridge. Esposti inoltre dipinti di Luca Carlevarijs e Giuseppe Zocchi. Presente anche una camera ottica in legno, vetro e specchio usata da Canaletto e concessa in prestito dal Museo Correr di Venezia. Per la mostra è stato inoltre realizzato un progetto fotografico da due giovani fotografi, Jakob Ganslmeier e Jacopo Valentini, grazie alla collaborazione del Photolux Festival.

Il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni, ha spiegato che la mostra è il risultato di un lungo lavoro di preparazione, durato un anno e mezzo. Il presidente Alberto Fontana ha sottolineato che con questa iniziativa la Fondazione Ragghianti vuole "portare Lucca al centro di un'attività culturale veramente internazionale". La mostra è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il presidente Marcello Bertocchini ha elogiato il "coraggio" della Fondazione Ragghianti per aver voluto organizzare un evento culturale così ambizioso. La rilevanza nazionale della mostra è stata testimoniata dalla presenza del presidente del Banco BPM, Carlo Fratta Pasini, che ha espresso la soddisfazione dell'istituto bancario per essere main partner "di un'iniziativa così straordinaria".

La curatrice Bozena Anna Kowalezyc, tra i maggiori esperti dell'arte di Bellotto e Canaletto, ha sottolineato "l'importanza documentaria che offre questa mostra", dato che le opere esposte rappresentano l'unica testimonianza nota del viaggio del pittore a Lucca. Agli storici dell'arte resta però ancora da scoprire chi fu il committente lucchese di quello che è considerato uno dei maestri della pittura di veduta del Settecento. Secondo la curatrice la risposta è da ricercarsi in qualche archivio privato, ma si sarebbe trattato sicuramente di un nobile.