Calabresi: "Nonostante il dolore dell'oggi è possibile costruire un domani"

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:59

di barbara ghiselli

"Dobbiamo fare i conti con la realtà, anche se a volte ingiusta, e comprendere che anche se la vita è cambiata, possiamo lo stesso andare avanti". Queste le parole del giornalista e scrittore Mario Calabresi, alla presentazione del suo ultimo libro "La mattina dopo", iniziativa che si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 23 ottobre) presso l'auditorium cappella Guinigi del complesso di San Francesco e che è stata organizzata dalla libreria Ubik di Lucca in collaborazione con il comune. Presenti infatti Gina Truglio, titolare della libreria Ubik di Lucca e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti. "Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore – ha spiegato Calabresi – e può capitare quando perdiamo un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo". Calabresi ha iniziato a capire cosa volesse dire "la mattina dopo" molto presto dato che suo padre, il commissario Luigi Calabresi, è stato assassinato nel 1972 quando lui aveva solo due anni. Nel libro parte dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui e raccontare così prospettive e vite diverse, accomunate dal cercare di ricominciare dopo una perdita, un forte cambiamento. Sono storie di resilienza, di coraggio, storie di persone che hanno trovato la forza di guardare oltre il dolore dell'oggi, per ricostruirsi un domani. Calabresi ha ricordato anche il profondo legame con la città di Lucca, che ha conosciuto grazie al secondo marito di sua madre, Tonino Milite, un pittore e poeta lucchese di adozione.

C'è stato spazio anche per parlare della sua esperienza come giornalista e direttore di un giornale: " Ho sempre diffidato delle cose semplici e penso che coltivare dubbi sia fondamentale in questa professione. Tenere sempre presente che ci sono delle persone e quindi denunciare i fatti, se verificati e certi, ma senza arrivare al linciaggio". Questa sua scelta è stata anche dovuta al fatto che, alcuni giornali, all'epoca della morte della padre, si permisero di pubblicare falsità su Luigi Calabresi, quando sarebbe bastato poco per verificare realmente i fatti.

"Qualche volta mi è capitato che alla presentazione del libro, fossero presenti persone che avevano subito la perdita di un loro caro e che mi chiedessero un consiglio su come fare per andare avanti. Non ho nessun consiglio da dare se non quello di parlare e di ricordare la persona che non c'è più, e di non chiudersi nel proprio dolore - ha dichiarato Calabresi. L'autore ha poi citato un motto che racchiude in sintesi questo pensiero ovvero " La vita è cadere sette volte e rialzarsi otto".