Con Napoleone Lucca capitale della cultura europea

lunedì, 7 ottobre 2019, 18:35

Per tre giorni Lucca è stata un po’ la capitale europea della cultura. E’ questo il senso più vero per intendere il significato del grande successo riportato dal convegno “Radici e destino italiano dei Bonaparte”. Promosso dal Souvenir Napoléonien di Parigi ed organizzato in loco dall’Associazione “ Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, il convegno ha riunito a Lucca i più qualificati studiosi internazionali di storia napoleonica. E con loro sono giunte nella nostra città personalità del calibro del principe Victor-André Massena, Presidente della Fondation Napoléon di Parigi e del principe Pierre Murat, discendente diretto del re di Napoli e del dott. Bernard Chevallier che è considerato la massima autorità del sistema mondiale dei musei napoleonici.

La loro partecipazione ai lavori del convegno era motivata dal fatto che a tenervi le relazioni erano studiosi i cui nomi in campo mondiale sono unanimemente considerati come i maestri della cultura napoleonica: l’Accademico di Francia Jean Tulard, che ha al suo attivo più di 50 volumi su Napoleone ed il suo allievo Thierry Lentz, direttore generale della Fondation Napoléon.

Per la parte italiana lo schieramento non era da meno e cominciava con il professor Luigi Mascilli Migliorini riconosciuto come il capofila degli storici che in Italia si occupano di Napoleone.

Tutta la parte logistico-organizzativa del convegno è stata svolta dalla nostra associazione “Napoleone ed Elisa” che per l’occasione ha preparato un programma di accoglienza degno di una città capitale. Lucca con la sua storia, i suoi monumenti, le sue istituzioni non è stata da meno e gli illustri ospiti hanno avuto parole di elogi per la bellezza della nostra città, per la munificenza delle istituzioni e per la qualità delle manifestazioni che nei giorni della loro permanenza li hanno intrattenuti.

La “tre giorni” napoleonica lucchese ha preso l’avvio giovedì 3 ottobre quando in palazzo Gigli, sede del Banco BPM è stato presentato il restauro delle due colonne lignee che facevano parte del teatro di Corte della principessa Elisa.

Gli ospiti sono stati poi condotti a visitare Palazzo Ducale e qui si sono soffermati nelle stanze dove si trova il “percorso olfattivo” che rimanda tramite

essenze al periodo elisiano.

Di notevole impatto e di grande interesse è stata poi la visita alle sale monumentali della Prefettura che hanno fatto conoscere agli studiosi francesi ed italiani lo splendore della Lucca napoleonica.

Al mattino successivo l’apertura dei lavori del convegno prevista in palazzo Bernardini, è stata trasferita nella più capiente sala Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio. Spostamento dovuto al fatto che per l’inaugurazione del convegno si era radunato un così folto pubblico da superare l’agibilità consentita dalla sede di Confindustria Toscana Nord.

A dare una degna rilevanza istituzionale al convegno è intervenuto recando il saluto della Regione Toscana, il dott. Eugenio Giani, presidente del Consiglio.

Nel pomeriggio i lavori del convegno sono proseguiti in Palazzo Bernardini dove gli ospiti hanno potuto assistere ad una rappresentazione teatrale messa in scena dalla compagnia TeatrEuropa con la regia di Orlando Forioso. Intenso e articolato anche il programma dell’accoglienza di sabato 5 ottobre.

Due i momenti significativi: la visita alla Villa Reale di Marlia e al suo parco monumentale dove a cura di Margarita Martinez sono stati presentati momenti di vita del tempo di Elisa con figuranti in impeccabili costumi d’epoca.

Infine a degna conclusione lucchese della “tre giorni” visita al Puccini Museum Casa Natale. Qui gli ospiti sono stati accolti dal Direttore Massimo Marsili ed hanno potuto ascoltare una esibizione del maestro Simone Soldati che al piano ha eseguito brani di Puccini.

Per Lucca la “tre giorni” napoleonica è stata una affermazione della sua identità di città europea ed i commenti raccolti nei tre giorni, tutti intonati al più favorevole apprezzamento della nostra città e delle iniziative organizzate, hanno ripagato gli sforzi profusi dai generosi volontari dell’Associazione “Napoleone ed Elisa” che si è avvalsa della collaborazione di Istituzioni e singoli cittadini ugualmente motivati dalla volontà di rendere un servizio a Lucca.