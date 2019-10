Cultura e spettacolo



Convegno cinofilo al Foro Boario

martedì, 29 ottobre 2019, 08:23

Domenica 10 novembre dalle ore 9,30 alle 17,30, presso il Foro Boario di Lucca, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione ed al superamento delle diffidenze e delle paure del cane sia adulto che cucciolo, in quanto, la paura nel cane è uno stato emozionale naturale e necessario alla sua sopravvivenza. Quando questa emozione si manifesta in modo eccessivo rispetto alla situazione, allora diventa un problema che porta conseguenze sull'animale non solo sul piano emotivo ma anche fisico.



Nel corso del seminario grazie alla dott.ssa Maria Giusy Imparato ed esperti cinofili, saranno affrontati temi quali: comprendere le differenze tra paura, ansia e fobia nel cane, le terapie comportamentali e sopratutto la prevenzione, le medicine non convenzionali ritenute più efficaci.



La dott. Imparato Istruttrice e Educatrice Cinofila da oltre 10 anni, ha aiutato a migliorare la loro relazionecon i propri animali ad oltre 2.000 cani e famiglie tra cui numerosi cani timorosi, ansiosi o fobici è inoltre Autrice della Video-Rubrica on line "Un lunedì da cani" nel GRUPPO FB Magic Black Dogs https://www.facebook.com/groups/magicblackdogs/

Quota di partecipazione al seminari e breve corso dimostrativo Euro 50,00 + 5,00 per tessera associativa giornaliera per chi prenota, per i già associati con tessera annuale, non è necessaria tessera giornaliera



Per chi si iscrive entro il 31 ottobre € 40



L'iscrizione può essere fatta anche attraverso il link seguente:



http://www.magicblackdogs.online/pages/maipiupaura