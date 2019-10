Cultura e spettacolo



Gente da quattro sogni live: il libro diventa uno spettacolo live in piazza Anfiteatro

martedì, 15 ottobre 2019, 20:06

Può un semplice romanzo trasformarsi in una performance interattiva? Sì, se ad orchestrare l'operazione c'è Artespressa Lucca, l'associazione culturale no profit che si occupa, come recita il suo claim, di promuovere connessioni tra le persone e l'arte. Succede, nello specifico, con l'ultimo libro del giornalista lucchese Paolo Lazzari, Gente da quattro sogni, in crowdfunding con l'editore Bookabook (https://bookabook.it/libri/gente-quattro-sogni/). L'appuntamento è per giovedì 17 ottobre - dalle 19 alle 21 - in piazza Anfiteatro.

L'idea di fondo di Antonio De Rosa, Luca Ridolfi e Stefania Riefolo, i tre membri del direttivo dell'associazione, è cristallina e dirompente allo stesso tempo: supportare gli artisti creando una "rete di sicurezza" ed aiutando le persone a vedere l'arte come un traguardo raggiungibile. Proprio in nome di questa mission, Artespressa sceglie di sostenere tra i suoi progetti anche quelli in crowdfunding. Nello specifico della raccolta fondi lanciata per il libro, ci sono 120 giorni di tempo per aggregare una comunità di 200 lettori interessati e vederlo distribuito in tutta Italia tramite Messaggerie.

Lo spettacolo nasce per pensare differente, fuori dagli schemi. Come? Promuovendo una performance interattiva capace di ribaltare i ruoli, facendo diventare il pubblico protagonista e parte di qualcosa di più grande, proprio come avviene nel crowdfunding.

Non una presentazione canonica, dunque, ma un evento che nasce per mostrare l'arte dall'altra parte. Quella di chi si esibirà, certo, ma anche quella - magari inattesa e per questo ancora più stimolante - degli spettatori. Così due attrici (Barbara Puppa e Rebecca Moutier), una chitarrista del Boccherini (Lucia Guerra) ed uno scultore di bassorilievi (Matteo Munafò) uniranno le loro forze per tratteggiare una serata destinata a spostare equilibri interiori e logiche convenzionali. Il tutto in compagnia del buon cibo e dell'ottimo vino di Perbacco, locale divenuto crocevia inevitabile per trascorrere una serata conviviale.

Il pubblico avrà modo di ascoltare il progetto di raccolta fondi legato alla pubblicazione del romanzo e chi vuole potrà prenotarlo con uno sconto del 20 per cento. La serata è ad ingresso libero, ma per un tavolo e l'apericena (al costo di 9 euro) è necessaria la prenotazione (tramite evento Fb oppure contattare "Artespressa" al 371 3923708 o "Perbacco" allo 0583/1532768).