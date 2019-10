Cultura e spettacolo



Gherardo Colombo lunedì in San Micheletto per parlare di Costituzione e Democrazia

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:35

Costituzione e democrazia. Questi i temi che l'ex magistrato Gherardo Colombo affronterà durante un incontro organizzato dal Rotary Club di Lucca, in programma per lunedì 21 ottobre, alle ore 18.30, nell'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara del complesso conventuale di San Micheletto.

"È un'occasione unica - afferma Domenico Fortunato, presidente del Rotary Club di Lucca - per discutere di temi di attualità come i principi democratici e costituzionali e di farlo con un giurista esperto come Gherardo Colombo, da sempre impegnato nella diffusione dei concetti di legalità e di giustizia".

Nel panorama italiano, infatti, Colombo rappresenta una figura chiave nella lotta al crimine organizzato: consulente per le Commissioni parlamentari d'inchiesta su terrorismo e mafia negli anni Novanta, ha rivestito, poi, un ruolo da protagonista nell'indagine "Mani Pulite". Una carriera che lo ha condotto a coprire cariche di rilievo, da quella di PM della procura di Milano a quella di giudice della Corte di Cassazione.

Un impegno per la legalità, quello del giurista, che si è esteso anche alle scuole, alle quali, da quando nel 2007 ha lasciato la professione, si è dedicato attivamente per la divulgazione della giustizia e del diritto a favore dalle giovani generazioni.

L'incontro con Gherardo Colombo si avvale del patrocinio della Fondazione Giuseppe Pera e degli ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro di Lucca.