Grande partecipazione per gli eventi napoleonici a Lucca

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:42

Una giornata per visitare i palazzi: anche la Banca del Monte di Lucca aderisce alla giornata dell'ABI "Invito a Palazzo", sabato 5 ottobre, con visite guidate, un concerto jazz e l'apertura della mostra "Frammenti pittorici fra spazio, tempo e materia"

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:13

I ritmi dell'America Latina e le armonie jazz degli USA e dell'Europa saranno i protagonisti del concerto di domani sera (5 ottobre) al Caffè delle Mura, una serata "fuori cartellone" per celebrare il festival Lucca Jazz Donna in corso in queste settimane

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:01

Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre si terrà, presso il Polo Fiere di Lucca, MIAC - Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria, la manifestazione ufficiale di Assocarta patrocinata da Confindustria Toscana Nord

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:59

In occasione del 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza l'amministrazione comunale, insieme a Unicef, ha organizzato un percorso formativo dedicato a genitori, insegnanti e a tutte le persone interessate

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:44

Si apre con il grande attore Giuseppe Pambieri, sabato 12 ottobre, la sesta edizione delle Conversazioni in San Francesco, promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dedicata quest'anno – a trent'anni della caduta del Muro di Berlino – al tema 'Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri'

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:37

Tutta un’altra storia: presentato il corso di storia italiana letta e studiata attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze delle donne