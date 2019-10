Cultura e spettacolo



IC Lucca 5 presenta due progetti di didattica innovativa

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:40

L'Istituto Comprensivo Lucca 5 è stato invitato a presentare ben due progetti di didattica innovativa a "Scuola e Virtuale": un evento organizzato dal Liceo "Gioia" di Piacenza in collaborazione con Impara Digitale e INDIRE che si è tenuto appunto a Piacenza il 24 e 25 settembre. Filo conduttore del ricco programma di questi due giorni è stata la didattica immersiva presentata con esperienze e laboratori da insegnanti provenienti da tutta Italia.



L'animatrice digitale dell'Istituto Lucca 5 Roberta Bocca insieme alla co-relatrice Maria Concetta Adami ha illustrato due progetti che sono stati realizzati nello scorso anno scolastico. Per la sessione " Progettare Videogiochi in Minecraft (1° e 2° premio Game School)" ha relazionato l'animatore digitale che ha proposto all'aula l'esperienza formativa mettendo in evidenza la semplicità con la quale gli alunni di una piccola scuola primaria hanno appreso l'utilizzo di Minecraft.



Il primo passo è stato quello di consentire ai piccoli studenti di acquisire le competenze necessarie per usare Minecraft, quindi è stato realizzato un modellino della loro scuola. Aver imparato velocemente e gioiosamente ha motivato gli studenti e suggerito ai docenti la partecipazione a Game School 2019. La loro sorpresa è stata essersi scoperti vincitori come 1° e 2° classificato, una bella soddisfazione inaspettata. Il relatore, anche in questo caso, ha fatto emergere che tutta l'attività didattica ha assunto un ruolo inclusivo, infatti ogni bambino aiutava gli altri e spiegava in modo naturale ai coetanei come procedere attuando l'apprendimento cooperativo.



L'intervento ha stimolato alcune domande del pubblico sul lavoro svolto in classe e sull'importanza del digitale per favorire una didattica nuova e inclusiva, più ricca di stimoli per un apprendimento appropriato a partire da strumenti e software innovati. Il secondo giorno è stato presentato il progetto PON dal titolo "La sorgente del nostro territorio digitale", che ha visto cimentarsi 26 bambini provenienti da tutte le classi quinte dell'istituto nel ricostruire la piazza di Ponte a Moriano in Minecraft, dopo averla misurata, fotografata, disegnata, riprodotta in scala, riprodotta con piccoli mattoncini ed infine realizzata in Minecraft.



Tale percorso è stato riconosciuto non solo innovativo ma anche ricco di sollecitazioni didattiche. I ragazzi nella seconda quindicina di giugno 2019 si sono recati ogni mattina in piazza a Ponte a Moriano conquistando il favore degli esercenti presenti sulla piazza che si sono prestati a scattare con loro alcune foto.