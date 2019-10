Cultura e spettacolo



IEG: ad Abilmente Vicenza protagonista la creatività lucchese

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:12

Le migliori produzioni handmade di Lucca nuovamente in mostra ad Abilmente Vicenza. Dopo il grande successo registrato nelle ultime due edizioni, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group torna con "Cucito su di te", lo spazio laboratorio dedicato ai brand emergenti e alle crafter della moda handmade e sostenibile fai da te che anche per questa edizione vedrà protagoniste le creazioni di Francesca Barbato di Atelier Vicolo n.6.

Dopo aver letteralmente conquistato il pubblico di Abilmente lo scorso anno, l'artista lucchese torna dal 17 al 20 ottobre nel quartiere fieristico IEG di Vicenza per la manifestazione che con oltre 1000 corsi, attività esperienziali e un assortimento impareggiabile di prodotti per la creatività distribuiti dagli espositori specializzati in quattro Hall si configura come la fiera più attesa, completa e coinvolgente per gli amanti del Do It Yourself in Italia.

"Cucito su di te" prenderà forma grazie a una decina di giovani artiste del taglia-e-cuci pronte a svelare tutti i segreti per personalizzare e arricchire il proprio guardaroba con creazioni uniche e su misura, anche a chi con ago e filo non ha troppa confidenza.

Classe '87, Francesca ha un passato da "stiratrice professionista" che le ha permesso di avere tra le mani quotidianamente decine e decine di abiti, osservarne la costruzione, fare lo studio dei tagli e delle rifiniture, imparare a conoscere i tessuti, come trattarli e abbinarli. Nel 2007 frequenta un corso di cucito nella sua Toscana e tre anni di perfezionamento la portano prima a creare per sé e poi a farne una professione. Nel 2012 Francesca apre un piccolo atelier a Pietrasanta, al n. 6 di un vicolo del borgo toscano. Complice la crisi economica però, dopo un anno e mezzo, è costretta a chiudere ma non demorde e continua a vendere i suoi abiti nei mercatini in giro per l'Italia.

Poi un viaggio a Parigi cambia tutto. Francesca scopre nelle mercerie parigine un mondo ben preciso, quello dei cartamodelli. Dopo una breve ma intensa esperienza con una designer francese torna in Italia e, il 1º gennaio del 2015, riapre il suo Atelier: stavolta non è un negozio fisico ma uno shop virtuale altamente specializzato dove porta tutta la sua passione, lì dove un abito ancora non esiste ma è ancora creatività e possibilità. Tre anni dopo, nel 2018 apre a Pietrasanta una piccola scuola, l'Officina del Cucito: come la definisce Francesca "una scuola itinerante" attraverso cui portare la sua esperienza a chi vuole imparare l'arte del cucito e del cartamodello.

«Cerco di aprire le porte ad una concezione del cucito sartoriale contemporanea dove cucire non sia qualcosa di vecchio» racconta Francesca. "Se si realizza un capo fatto bene, durerà nel tempo e sarà sostenibile per definizione. Confezionarsi un capo è una cosa alla portata di tutti, dà grandissima soddisfazione e permette di creare prodotti che fanno bene non soltanto a chi li realizza ma anche all'ambiente». L'età media dei suoi corsisti – per la maggior parte donne - va dai 30-35 anni in su. Perché un corso di cucito? Francesca non ha dubbi: «è un modo per riappropriarsi della manualità e crearsi i propri abiti». Quella di Francesca è una storia di libertà, la libertà di scegliere cosa indossare.

Le crafter realizzeranno nella quattro giorni di manifestazione creazioni uniche coinvolgendo direttamente le appassionate presenti in fiera e si alterneranno inoltre sul palcoscenico dell'area live dedicata, con tutorial semplici e alla portata di tutti, utili a far sperimentare in prima persona la dimensione della "slow fashion", filosofia che si basa sul fatto a mano e sulla scelta consapevole di tessuti e accessori che abbinino gusto e rispetto per l'ambiente.

«Giovani artigiane e piccole imprenditrici racconteranno i loro capi e le loro abilità condividendo tecniche, segreti e consigli, confrontandosi su cosa voglia dire gestire un piccolo brand." - commenta Gaia Segattini, madrina di "Cucito su di te" e apripista della creatività italiana al femminile con il suo blog @vendettauncinetta."Proprio sull'onda del grande entusiasmo delle scorse edizioni torneranno alcune delle ragazze che avete già conosciuto con nuove proposte e progetti, ma molte saranno le nuove personalità, con anche un occhio speciale al cucito su materiali diversi, come la pelle. Sponsor dell'area saranno Burda Style, Giesse Scampoli, Gütermann, Prym, SISER, Stof Fabrics e The Color Soup.

Creatività a 360°, mostre di arte tessile, aree d'ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un'esperienza di condivisione e scambio all'insegna della libertà creativa, occasione per migliaia di appassionate di incontrare le creative più seguite dalle community italiane.

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza, Via dell'Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse. Ogni giorno è previsto il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla fiera. Orari: ogni 20 minuti dalle 8.00 alle 19.30, con orario continuato (fermate a richiesta lungo il percorso).

Info per i visitatori su www.abilmente.org, facebook.com/FieraAbilmente, youtube.com/user/AbilmenteFair, instagram.com/abilmente, pinterest.it/abilmente/boards