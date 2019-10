Cultura e spettacolo



Il comune intitolerà un'opera pubblica alla memoria del tenente Martinelli

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:25

Lunedì 3 settembre alle ore 18, presso la casa della Memoria e della Pace, nell’ambito delle giornate dedicate al 75° anniversario della Liberazione di Lucca, si è tenuta una commemorazione storica del Tenente Giuseppe Martinelli da Lucca, deceduto nella Guerra di Liberazione, presso Iesi il 15 agosto 1944.

Il Ten. Martinelli, è stato efficacemente ricordato, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Lucca, dal Colonnello Vittorio Lino Biondi con pienezza di particolari. Giuseppe, nato a Lucca e residente in Via San Donnino il 25 giugno del 1921, era in servizio presso il 184° Reggimento Paracadutisti “Nembo”. Durante una azione di combattimento sul fronte adriatico, presso Castelfidardo, al comando di un plotone mitraglieri paracadutisti, veniva colpito da granate e rimaneva gravemente ferito. Rifiutava le cure per evitare ritardi nell’azione corrente, e incitava continuamente i suoi paracadutisti a proseguire l’azione fino al conseguimento dell’obiettivo. Per questo motivo, veniva trasportato con ritardo presso l’ospedale di Iesi dove le cure ormai risultavano inefficaci e dopo aver subito due mutilazioni agli arti inferiori, moriva il 15 agosto del 1944. Questa eroica azione veniva abbondantemente documentata nella proposta di decorazione al Valor Militare, ma ...stranamente il carteggio e la pratica presso il Ministero andavano smarrite, e la memoria di questo eroico ufficiale paracadutista lucchese, rischiava di spegnersi. Ma la indefessa opera di attenzione del fratello Luciano e la paracadutistica volontà della locale Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Sezione di Lucca, non hanno permesso questo; continuamente nel tempo è stata riproposta una particolare attenzione alla sua memoria, sono state consegnate pergamene e targhe alla famiglia , effettuati aviolanci sulle Mura a lui dedicati, e personale della Sezione A.N.P.d.I. di Lucca si è recato presso il cimitero di Iesi per ripulire la lapire e impedire al stumulazione, conservando il loculo.

Durante la commemorazione, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini, alla presenza del Sindaco di Lucca che lo ha confermato, ha dichiarato che l’Amministrazione intende intitolare una prossima opera pubblica, strada, rotonda ecc. alla memoria del Ten. Martinelli, in maniera da fissare nel tempo il nome di questo valoroso ragazzo lucchese, paracadutista.

Inoltre il Col. Biondi, nel descrivere esattamente l’atto militare di coraggio e di valore, ha chiesto al Sindaco di riproporre la richiesta di decorazione al Ministero; richiesta che è stata accettata di buon grado. Un bel gesto di civile riconoscenza, lucchese.