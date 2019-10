Cultura e spettacolo



“Il coraggio di ripensare la scuola”, incontro con gli insegnanti

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:55

Si è svolto ieri l’Incontro con gli insegnanti “Il Coraggio di Ripensare la Scuola” – con la presenza della professoressa Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e l’ingegner Giacomo De Candia, Coach e Consultant.



L’incontro si è tenuto nella sede delle Scuole Bilingue di Lucca a San Concordio, alla presenza degli insegnanti che quotidianamente operano e si impegnano nell’insegnamento al Nido e Scuola dell’Infanzia “Il Cucciolo”, alla English Primary School, alla Scuola Media ed al Liceo Internazionale, al Liceo Linguistico Byron, nell’agenzia formativa Esedra Formazione e negli Istituti Benedetto Croce. La Prof.ssa Buonriposi nel suo intervento si è soffermata principalmente sugli effetti della “rivoluzione tecnologica” sulle modalità di apprendimento degli studenti, drasticamente cambiate negli ultimi anni, e su come la scuola italiana, per rimanere al passo, si debba ri-immaginare. Per rispondere ad un cambiamento così radicale è fondamentale che la scuola ed insegnanti si mettano in gioco, progettando nuovi ambienti educativi, dove il docente deve essere una figura-guida.



La sala si è poi confrontata con il Dott. A. Casali, presidente Esedra, che ha presentato una serie di dati e riflessioni sulla situazione attuale della Scuola Italiana, “in ritardo” rispetto agli altri Paesi Europei nel processo di rinnovamento scolastico e quindi di educazione del suo capitale umano e sociale. Preoccupanti dati OCSE mostrano ritardi sulle competenze medie di Literacy negli adulti (Italia tra gli ultimi posti in Europa) ed evidenziano l’alto numero dei giovani italiani senza diploma (20% rispetto al 10% Europeo) così come l’alta sfiducia nella formazione registrata negli ultimi anni. Ha chiuso l’incontro l’Ing. De Candia, senior coach, che ha condiviso con la sala la sua esperienza da Business Coach stimolandola a riflettere sui metodi migliori per attrarre l’attenzione dei propri studenti. la La scuola e il suo ruolo formativo sono stati messi a dura prova dai cambiamenti in atto nella società ed è oggi impensabile non costruire un modello di scuola diverso, orientato al nuovo mondo del lavoro, dove l’educazione, le regole condivise, la responsabilizzazione civica, il benessere dello studente sono concetti chiave per il successo di tutta l’organizzazione scolastica Esedra opera nel settore dell’education con le sue scuole paritarie da oltre 40 anni ed intende sempre di più agire e presentarsi come punto di riferimento dell’innovazione scolastica per il territorio toscano e non solo.



Lo sviluppo del progetto formativo delle Scuole Bilingue e del liceo Internazionale Quadriennale dimostrano che sono sempre di più le famiglie disposte a riconoscere il valore di percorso formativi innovativo ed aperti alle contaminazioni dei contesti internazionali.