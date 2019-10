Cultura e spettacolo



Il fumetto sull'immigrazione che sta facendo discutere, "ADAM", a Lucca per il Lucca Comics and Games

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:58

Ferrogallico, la casa editrice milanese continuamente al centro delle cronache nazionali per la propria corrosiva e anticonformista capacità di trattare i temi del reale, per mezzo di fumetti di qualità, sarà presente a Lucca nei giorni del Lucca Comics and Games.

FERROGALLICO ha scelto una presenza autonoma e indipendente. Una partecipazione significativa che nasce per proporre al pubblico della più importante fiera del fumetto italiana due nuove opere, una delle quali sta facendo molto discutere, "Adam. Una storia di immigrazione", graphic novel che affronta il tema dell'immigrazione da un punto di vista differente rispetto alla vulgata imposta dal politicamente corretto, in un ragionamento non provocatorio ma realistico su un dramma che riguarda il nostro Paese, e la prossima attesa uscita su uno dei massimi pensatori della modernità, capace di spaziare nella profondità più pura delle dimensioni dell'uomo in maniera trasversale, cantato dai CCCP di Giovanni Lindo Ferretti, letto e considerato un maestro dalla destra culturale da oltre trent'anni: Yukio Mishima. A lui è dedicata la nuova graphic novel di Ferrogallico in uscita. La prima biografia a fumetti sul grande autore giapponese. Un viaggio incredibile nel personaggio, un percorso intimo e potente per conoscere l'uomo Mishima, i suoi romanzi, le sue visioni e comprendere la costruzione di quell'opera fantastica che fu la sua vita e la sua morte.

Le presentazioni avverranno sabato 2 novembre, rispettivamente alle ore 16.00, per "Adam", alla presenza di Francesco Borgonovo, autore dell'opera e vicedirettore del quotidiano La Verità, coeditore del fumetto, e alle ore 17.00, per la graphic novel su Mishima, con l'autore Federico Goglio, entrambe presso la sede della comic showroom baseLUna, - coordinata dal famoso critico del fumetto Alessandro Bottero -, nel cuore della manifestazione lucchese, in via del Gallo, 11.